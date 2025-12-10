LIVE TV
  • Top 7 Biggest Trades in IPL History: From Sanju Samson to Mohammed Shami

Top 7 Biggest Trades in IPL History: From Sanju Samson to Mohammed Shami

The IPL has seen several blockbuster trades, including Sanju Samson’s ₹18 crore record move, Cameron Green’s ₹17.5 crore transfer, and Hardik Pandya’s ₹15 crore return to Mumbai. Other major deals involve Shardul Thakur, Lockie Ferguson, Avesh Khan, and Mohammed Shami.

By: Last Updated: December 10, 2025 | 4:47 PM IST
Sanju Samson
1/7

Sanju Samson

Rajasthan Royals to Chennai Super Kings, ₹18 crore record swap deal involving Ravindra Jadeja and Sam Curran in 2025.

Cameron Green
2/7

Cameron Green

Mumbai Indians to Royal Challengers Bengaluru, ₹17.5 crore all-cash transfer to fund Hardik Pandya’s sensational Mumbai return.

Hardik Pandya
3/7

Hardik Pandya

Gujarat Titans to Mumbai Indians, ₹15 crore one-way cash trade, bringing franchise icon back as captain after GT stint.

Shardul Thakur
4/7

Shardul Thakur

Delhi Capitals to Kolkata Knight Riders, ₹10.75 crore swap-plus-cash trade, with Aman Khan moving the opposite direction.

Lockie Ferguson
5/7

Lockie Ferguson

Gujarat Titans to Kolkata Knight Riders, ₹10 crore pace-focused trade, boosting KKR’s powerplay wicket-taking options significantly.

Avesh Khan
6/7

Avesh Khan

Lucknow Super Giants to Rajasthan Royals, about ₹10 crore valuation in a swap deal, sending Devdutt Padikkal the other way.

Mohammed Shami
7/7

Mohammed Shami

Sunrisers Hyderabad to Lucknow Super Giants, ₹10 crore reported cash trade to anchor LSG’s new-ball attack from 2026.

