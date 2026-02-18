Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: OTT Release Date, Streaming Platform, Cast, Story- Everything About Kartik Aaryan Romantic Comedy Drama
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release: Kartik Aaryan is all set to return to the OTT platform with his much-anticipated romantic comedy drama Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri. The film has already generated buzz among fans eager to see the actor on OTT following its successful theatrical release. Here’s a deep dive into Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT release date, release platform, cast, story, and more.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release Date
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri is set to release on OTT platform on February 19, 2026. Fans are all excited to see modern romantic comedy drama directed by Sameer Vidwans.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release Platform
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri is scheduled to stream on Prime Video. The romantic comedy drama will be available exclusively on the platform, allowing subscribers to watch Kartik Aaryan’s much-anticipated film from the comfort of their homes.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Cast
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri cast members include, Kartik Aaryan, Ananya Panday, Jackie Shroff, Neena Gupta, and Tiku Talsania.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Story
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri story follows a couple navigating the complexities of “situationships” and parental expectations.