  • Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: OTT Release Date, Streaming Platform, Cast, Story- Everything About Kartik Aaryan Romantic Comedy Drama

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release: Kartik Aaryan is all set to return to the OTT platform with his much-anticipated romantic comedy drama Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri. The film has already generated buzz among fans eager to see the actor on OTT following its successful theatrical release. Here’s a deep dive into Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT release date, release platform, cast, story, and more. 

Published By: Published: February 18, 2026 04:08:25 IST
Follow us on
Google News
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release Date
1/4
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release Date

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri is set to release on OTT platform on February 19, 2026. Fans are all excited to see modern romantic comedy drama directed by Sameer Vidwans.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release Platform
2/4

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri OTT Release Platform

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri is scheduled to stream on Prime Video. The romantic comedy drama will be available exclusively on the platform, allowing subscribers to watch Kartik Aaryan’s much-anticipated film from the comfort of their homes.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Cast
3/4

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Cast

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri cast members include, Kartik Aaryan, Ananya Panday, Jackie Shroff, Neena Gupta, and Tiku Talsania.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Story
4/4

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Story

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri story follows a couple navigating the complexities of “situationships” and parental expectations.

