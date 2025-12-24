Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: Release Date, Story, Plot, Cast, Budget- Everything About Kartik Aaryan Starrer
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri is one of the most awaited upcoming Bollywood films, marking another exciting addition to Kartik Aryan’s movies. The romantic drama has already generated significant buzz among fans, thanks to its intriguing title and loving and emotional storyline.
Tu Meri Main Tera Movie 2025
Here’s everything you need to know about Kartik Aaryan's starer Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri release date, story, plot, cast, budget, and more.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Release Date
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri is scheduled to hit theaters on 25 December 2025, making it a major Christmas release.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: Cast
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri cast members include Kartik Aaryan, Ananya Panday, Jackie Shroff, Neena Gupta, and Aruna Irani.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: Story
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri story follows two people who fall in love as they discover who they are. But family pressure puts their relationship to the test. They separate, hoping they will meet again someday.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: Budget
As per reports, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri budget estimated budget revolves between 90 crore to 150 crore.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: Cast Fees
According to reports, Kartik Aaryan has been paid nearly Rs 50 crore for his role. Ananya Panday has reportedly earned around Rs 5 crore, while Jackie Shroff received Rs 1.7 crore, and Neena Gupta is said to be charging about Rs 1 crore.