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Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes

Chief Minister Yogi Adityanath presented certificates of appreciation, cheques, keys, and laptops to beneficiaries of various government schemes.

UP chief minister Yogi Adityanath (Photo: X)
UP chief minister Yogi Adityanath (Photo: X)

Published By: Sudeep Singh Rawat
Published: Fri 2026-07-17 21:40 IST

Chief Minister Yogi Adityanath presented certificates of appreciation, cheques, keys, and laptops to beneficiaries of various government schemes. The following beneficiaries were honored by the Chief Minister:
 
1. Riddhima Jain – Class 11 student – Laptop under Mukhyamantri Bal Seva Yojana.
2. Dhananjay Tomar – Class 12 student – Laptop under Mukhyamantri Bal Seva Yojana.
3. Sensor Pal Singh – Cheque of Rs 30 lakh under Mukhyamantri Panchayat Protsahan Yojana.
4. Rajesh Kumar – Cheque of Rs 15 lakh under Mukhyamantri Panchayat Protsahan Yojana.
5. Kavita – Key under Mukhyamantri Awas Yojana (Gramin).
6. Momina – Key under Mukhyamantri Awas Yojana (Gramin).
7. Shri Krishna Kumar – Key under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).
8. Lakshya Mittal – Cheque of Rs 50 lakh under ODOP Margin Money.
9. Urmila Tripathi – Cheque of Rs 50 lakh under ODOP Margin Money.
10. Saurabh Garg – Cheque of more than Rs 4.25 lakh under Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan.
11. Ravindra Kumar – Cheque of more than Rs 4.29 lakh under Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan.
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Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes
Tags: uttar pradesh

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Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes

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Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes
Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes
Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes
Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes

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