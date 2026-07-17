Chief Minister Honours Beneficiaries of Various Schemes
Chief Minister Yogi Adityanath presented certificates of appreciation, cheques, keys, and laptops to beneficiaries of various government schemes.
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Chief Minister Yogi Adityanath presented certificates of appreciation, cheques, keys, and laptops to beneficiaries of various government schemes. The following beneficiaries were honored by the Chief Minister:
1. Riddhima Jain – Class 11 student – Laptop under Mukhyamantri Bal Seva Yojana.
2. Dhananjay Tomar – Class 12 student – Laptop under Mukhyamantri Bal Seva Yojana.
3. Sensor Pal Singh – Cheque of Rs 30 lakh under Mukhyamantri Panchayat Protsahan Yojana.
4. Rajesh Kumar – Cheque of Rs 15 lakh under Mukhyamantri Panchayat Protsahan Yojana.
5. Kavita – Key under Mukhyamantri Awas Yojana (Gramin).
6. Momina – Key under Mukhyamantri Awas Yojana (Gramin).
7. Shri Krishna Kumar – Key under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).
8. Lakshya Mittal – Cheque of Rs 50 lakh under ODOP Margin Money.
9. Urmila Tripathi – Cheque of Rs 50 lakh under ODOP Margin Money.
10. Saurabh Garg – Cheque of more than Rs 4.25 lakh under Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan.
11. Ravindra Kumar – Cheque of more than Rs 4.29 lakh under Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan.