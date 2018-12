Rajasthan Assembly Elections 2013 winners list: Over 74% turnout was witnessed in Rajasthan Assembly elections 2018 on Friday, December 7, amid minor incidents of violence and malfunctioning of electoral voting machines (EVMs) at many polling stations. The showdown for 199 constituencies in mainly between incumbent BJP and Congress.

Though the exit polls on December 7 predicted a win for the Congress in Rajasthan, it remains to be seen who garners victory

Rajasthan winners list 2013 assembly elections: More than 74.4% voters cast their ballot in Rajasthan on Friday, December 7, in the Assembly elections 2018 sealing a fate of BJP stalwart, state Chief Minister Vasundhara Raje amid incidents of violence and malfunctioning of electoral voting machines (EVMs) at many polling stations. Polling took place in 199 of the 200 constituencies.

There was a surge in polling percentage of female voters with 74.66 % as compared to the male population, the Election Commission said on Saturday. The highest turnout was witnessed in Pokhran area of Jaisalmer district with more than 84% of polling. The bout in the BJP-ruled state is mainly between the Congress and saffron party. The Rahul Gandhi-led Congress, which has promised farm loan waiver in the state, is counting on the anti-incumbency factor to garner a victory.

Though the exit polls on December 7 predicted a win for the Congress in Rajasthan, it remains to be seen who garners victory and gears up to tackle farmers’ distress, unemployment and riddles faced by the tribal community.

Meanwhile, there were reports of some EVMs malfunctioning, which delayed voting in a few polling booths. Few of the voters were seen protesting against the slow speed of polling at a booth in the Sanganeri Gate area of Jaipur, as reported by The Hindu.

The Congress has fielded Rajput leader Manvendra Singh against Raje in Jhalrapatan constituency in Jhalawar district, while the Congress heavyweight Sachin Pilot is contesting from Tonk for the first time.

Results of the assembly elections will be announced on December 11 along with other 4 states-Madhya Pradesh, Mizoram, Telangana and Chhattisgarh.



Here is the list of candidates who garnered victory in 2013 Rajasthan Assembly elections

A.C No. Assembly Constituency Name Type Winner Gender Party Vote Runner Up Gender Party Vote 1 Sadulshahar GEN Gurjant Singh M BJP 47184 Jagdish Chander M INC 42376 2 Ganganagar GEN Kamini Jindal F NUZP 77860 Radheshyam Ganganagar M BJP 40792 3 Karanpur GEN Surender Pal Singh M BJP 70147 Gurmeet Singh M INC 66294 4 Suratgarh GEN Rajender Singh Bhadu M BJP 66766 Dungar Ram Gedar M BJP 39987 5 Raisinghnagar (SC) Sona Devi F NUZP 65782 Balveer Singh M BJP 44544 6 Anupgarh (SC) Shimla Bawri F BJP 51145 Shimla Devi Nayak F NUZP 39999 7 Sangaria GEN Krishan Kadva M BJP 55635 Shabnam M INC 44034 8 Hanumangarh GEN Rampratap M BJP 88387 Vinod Kumar M INC 57900 9 Pilibanga (SC) Dropati F BJP 63845 Vinod Kumar M INC 53647 10 Nohar GEN Abhishek M BJP 96637 Rajendra M INC 69686 11 Bhadra GEN Sanjeev Kumar M BJP 65040 Balwan Singh Poonia M CPIM 38552 12 Khajuwala (SC) Vishwanath M BJP 61833 GovINDRam M INC 53476 13 Bikaner West GEN Gopal Krishan M BJP 65129 Bulaki Das M INC 58705 14 Bikaner East GEN Siddhi Kumari F BJP 77839 Gopal Lal Gahlot M INC 46162 15 Kolayat GEN Bhanwar Singh M INC 68029 Devi Singh Bhati M BJP 66895 16 Lunkaransar GEN Manik Chand M IND 52532 Sumit Godara M BJP 47715 17 Dungargarh GEN Kishana Ram M BJP 78278 Mangla Ram Godara M INC 62076 18 Nokha GEN Rameshwar Lal Dudi M INC 70801 Kanhaiya Lal Jhanwar M IND 40007 19 Sadulpur GEN Manoj Kumar M BSP 59624 Kamla F BJP 54798 20 Taranagar GEN Jainarayan M BJP 65654 Dr. Chandrashekhar Baid M INC 54518 21 Sardarshahar GEN Bhanwar Lal M INC 86732 Ashok Kumar M BJP 79675 22 Churu GEN Rajender Singh Rathore M BJP 80100 Hazi Maqbool Mandelia M INC 60098 23 Ratangarh GEN Rajkumar Rinwa M BJP 87289 Pusaram Godara M INC 62131 24 Sujangarh (SC) Khemaram M BJP 78920 Master Bhanwarlal M INC 65271 25 Pilani (SC) Sunderlal M BJP 72914 J.P.Chandelia M IND 58918 26 Surajgarh GEN Santosh Ahlawat M BJP 108840 Shrawan Kumar M INC 58621 27 Jhunjhunu GEN Brijendra Singh Ola M INC 60929 Rajiv Singh M BJP 42517 28 Mandawa GEN Narendra Kumar M IND 58637 Rita Choudhary F IND 41519 29 Nawalgarh GEN Dr Rajkumar Sharma M IND 76845 Pratibha Singh F INC 43279 30 Udaipurwati GEN Shubhkaran Choudhary M BJP 57960 Rajendra Singh Madhosingh M INC 46089 31 Khetri GEN Pooranmal Saini M BSP 42432 Jitendra Singh M INC 34582 32 Fatehpur GEN Nand Kishor M IND 53884 Bhanwaru Khan M INC 49958 33 Lachmangarh GEN Govind Singh M INC 55730 Subhash Maharia M BJP 45007 34 Dhod (SC) Gordhan M BJP 88668 Pema Ram M CPIM 43597 35 Sikar GEN Ratan Lal Jaldhari M BJP 59587 Rajendra Pareek M INC 46572 36 Dantaramgarh GEN Narayan Singh M INC 60926 Harish Chandra M BJP 60351 37 Khandela GEN Banshidhar M BJP 81837 Giriraj M INC 46443 38 Neem ka Thana GEN Prem Singh M BJP 69613 Ramesh Chand Khandelwal M INC 35411 39 Srimadhopur GEN Jhabar Singh Kharra M BJP 75101 Deependra Singh M INC 67199 40 Kotputli GEN Rajendra Singh Yadav M INC 47973 Banwari M BJP 23286 41 Viratnagar GEN Dr Phoolchand Bhinda M BJP 57902 Ramchandra M INC 48504 42 Shahpura GEN Rao Rajendra Singh M BJP 57021 Alok Beniwal M INC 54624 43 Chomu GEN Ramlal Sharma M BJP 93516 Bhagwan Sahai Saini M INC 49043 44 Phulera GEN Nirmal Kumawat M BJP 84722 Bajrang M INC 60425 45 Dudu (SC) Premchand M BJP 86239 Hajari Lal Nagar M INC 52519 46 Jhotwara GEN Rajpal Singh Sekhawat M BJP 83858 Dr. Rekha Kataria M INC 64256 47 Amber GEN Naveen Pilania M NPP 51103 Satish Poonia M BJP 50774 48 Jamwa Ramgarh (ST) Jagdish Narayan Meena M BJP 64162 Shankar Lal M INC 32261 49 Hawa Mahal GEN Surendra Pareek M BJP 69924 Brij Kishore Sharma M INC 57209 50 Vidhyadhar Nagar GEN Narpat Singh Rajvi M BJP 107068 Vikram Singh Shekhawat M INC 69155 51 Civil lines GEN Arun Chaturvedi M BJP 77693 Pratap Singh Khachariyawas M INC 66564 52 Kishanpole GEN Ramhet Singh M BJP 68240 Aminuddin M INC 58555 53 Adarsh nagar GEN Ashok Parnami M BJP 70201 Mahir Azad M INC 66398 54 Malviya Nagar GEN Kalicharan M BJP 89974 Archana F INC 41256 55 Sanganer GEN Ghanshyam Tiwari M BJP 112465 Sanjay Bapna M INC 47115 56 Bagru (SC) Kailash Chand M BJP 100947 Dr. Prahlad Raghu M INC 54591 57 Bassi (ST) Anju Devi Dhanka F IND 48095 Avanti F NPP 36756 58 Chaksu (SC) Laxminarain M BJP 53977 Prakash Chand M INC 41619 59 Tijara GEN Maman Singh M BJP 69278 Fazal Hussain M BSP 31284 60 Kishangarh Bas GEN Bhagirath Choudhary M BJP 71354 Deep Chand M INC 56538 61 Mundawar GEN Dharam Pal Choudhary M BJP 81798 Major O.P. Yadav M INC 52381 62 Behror GEN Jaswant Singh M BJP 53835 Baljeet Yadav (Batkhani) M IND 35250 63 Bansur GEN Shakuntala Rawat M INC 71328 Rohitash Kumar M BJP 47412 64 Thanagazi GEN Hem Singh Bhadana M BJP 52583 Kanti Prasad M NPP 48851 65 Alwar Rural (SC) Jairam M BJP 60066 Tikaram Jully M INC 33267 66 Alwar Urban GEN Banwari Lal Singhal M BJP 84791 Narendra Sharma M INC 22562 67 Ramgarh GEN Gyandev Ahuja M BJP 73842 Zubair Khan M INC 69195 68 Rajgarh laxmangarh (ST) Golma M NPP 64926 Surajbhan Dhanka M SP 56798 69 Kathumar (SC) Mangal Ram M BJP 53483 Ramesh Kheenchi M INC 37753 70 Kaman GEN Jagat Singh M BJP 74415 Zahid Khan M INC 71058 71 Nagar GEN Anita F BJP 44670 Wajib Ali M NPP 36557 72 Deeg Kumher GEN Vishvendra Singh M INC 71407 Digamber Singh M BJP 60245 73 Bharatpur GEN Vijay Kumar M BJP 57515 Dalveer Singh M BSP 34821 74 Nadbai GEN Krishnendra Kaur F BJP 60990 Ghanshyam (Baba) M BSP 46434 75 Weir (SC) Bahadur Singh M BJP 53649 Om Prakash Pahadiya M INC 40226 76 Bayana (SC) Bachchu Singh M BJP 43868 Ritu Banavat F IND 38057 77 Baseri (SC) Rani Silotia F BJP 38678 Chhitaria M NPP 32930 78 Bari GEN Girraj Singh M INC 53482 Jaswant M BJP 50681 79 Dholpur GEN Banwari Lal Kushwah M BSP 49892 Banwari Lal Sharma M INC 40683 80 Rajakhera GEN Pradhyumn Singh M INC 58880 Vivek Singh Bohara M BJP 32868 81 Todabhim (ST) Ghanshyam M INC 50955 Prathviraj Meena M NPP 43946 82 Hindaun (SC) Rajkumari F BJP 59059 Bharosilal M INC 50948 83 Karauli GEN Darshan Singh M INC 52361 Rohini Kumari F BJP 35194 84 Sapotra (ST) Ramesh Chand Meena M INC 52555 Rishikesh M BJP 46323 85 Bandikui GEN Mrs Alka Singh F BJP 41136 Shailendra Joshi M NPP 35359 86 Mahwa GEN Omprakash M BJP 52378 Golma M NPP 36720 87 Sikrai (SC) Geeta Verma F NPP 49053 Nand Lal Bansiwal M BJP 45354 88 Dausa GEN Shankar Lal Sharma M BJP 65904 Murari Lal M INC 40732 89 Lalsot (ST) Dr. Kirori Lal Meena M NPP 43887 Parsadi Lal M INC 43396 90 Gangapur GEN Man Singh M BJP 54228 Ramkesh M INC 25853 91 Bamanwas (ST) Kunji Lal M BJP 45085 Nawal Kishore M INC 39423 92 Sawai Madhopur GEN Diya Kumari F BJP 57384 Dr. Kirodilal M NPP 49852 93 Khandar (SC) Jitendra Kumar Gothwal M BJP 58609 Ashok M INC 39267 94 Malpura GEN Kanhiya Lal M BJP 76799 Rambilas Choudhary M INC 36578 95 Niwai (SC) Heera Lal Raiger M BJP 66764 Prashant M INC 60828 96 Tonk GEN Ajit Singh M BJP 66845 Saud Saidi M IND 36502 97 Deoli-Uniara GEN Rajendra M BJP 85228 Ramnarain Meena M INC 55593 98 Kishangarh GEN Lalit Kumar M BJP 95384 Nathu Ram Sinodiya M INC 64310 99 Pushkar GEN Suresh Singh Rawat M BJP 90013 Naseem Akhtar Insaf M INC 48723 100 Ajmer North GEN Vasudev Devnani M BJP 68461 Dr. Shrigopal Baheti M INC 47982 101 Ajmer South (SC) Anita Bhadel F BJP 70509 Hemant Bhati M INC 47351 102 Nasirabad GEN Sanwar Lal M BJP 84953 Mahendra Singh M INC 56053 103 Beawar GEN Shankar Singh M BJP 80574 Manoj Chauhan M INC 37665 104 Masuda GEN Sushil Kanwar Palara M BJP 34011 Brahmdev Kumawat M INC 29536 105 Kekri GEN Shatrughan Gautam M BJP 71292 Dr. Raghu Sharma M INC 62425 106 Ladnun GEN Manohar Singh M BJP 73345 Harjiram Burdak M INC 50294 107 Deedwana GEN Yunus Khan M BJP 68795 Chetan Choudhary M INC 57351 108 Jayal (SC) Dr Manju Baghmaar F BJP 72738 Manju Devi F INC 59629 109 Nagaur GEN Habibur Rahman Ashrafi Lamba M BJP 67143 Harendra Mirdha M IND 61288 110 Khinvsar GEN Hanuman Beniwal M IND 65399 Durg Singh M BJP 42379 111 Merta (SC) Sukharam M BJP 78069 Laxman Ram M INC 42520 112 Degana GEN Ajay Singh M BJP 79526 Richhpal Singh M INC 65044 113 Makrana GEN Shreeram Bhincher M BJP 74274 Zakir Husain Gesawat M INC 62496 114 Parbatsar GEN Man Singh M BJP 75236 Lachchha Ram Badarda M INC 58938 115 Nawan GEN Vijay Singh M BJP 85008 Mahendra Choudhary M INC 55229 116 Jaitaran GEN Surendra Goyal M BJP 81066 Dilip Choudhary M INC 46192 117 Sojat (SC) Sanjana Agari F BJP 74595 Dr. Sangeeta Arya M INC 53839 118 Pali GEN Gyan Chand Parakh M BJP 79515 Bheem Raj Bhati M INC 65842 119 Marwar Junction GEN Kesaram Choudhary M BJP 69809 Khushveer Singh M INC 56156 120 Bali GEN Pushpendra Singh M BJP 92454 Ratan Lal Choudhary M INC 72866 121 Sumerpur GEN Madan Rathore M BJP 86210 Bina Kak M INC 43567 122 Phalodi GEN Pabba Ram Bishnoi M BJP 84465 Om Joshi M INC 50294 123 Lohawat GEN Gajendra Singh M BJP 83087 Malaram M INC 63273 124 Shergarh GEN Babu Singh M BJP 81297 Ummedsingh M INC 74970 125 Osian GEN Bhera Ram Choudhary M BJP 75363 Leela Maderna F INC 59967 126 Bhopalgarh (SC) Kamasa M BJP 88521 Omprakash M INC 52711 127 Sardarpura GEN Ashok Gehlot M INC 77835 Sambhu Singh Khetasar M BJP 59357 128 Jodhpur GEN Kailash Bhanshali M BJP 60928 Suparas Bhandari M INC 46418 129 Soorsagar GEN Suryakanta Vyas F BJP 78172 Jaiphukhan M INC 57844 130 Luni GEN Jogaram Patel M BJP 96386 Amridevi Bishnoi F INC 60446 131 Bilara (SC) Arjunlal M BJP 94743 Heeraram M INC 58802 132 Jaisalmer GEN Chhotu Singh M BJP 78790 Rooparam M INC 75923 133 Pokaran GEN Shaitan Singh M BJP 85010 Saleh Mohammad M INC 50566 134 Sheo GEN Manvendra Singh M BJP 100934 Ameen Khan M INC 69509 135 Barmer GEN Mewaram Jain M INC 63955 Dr. Priyanka Chowdhary M BJP 58042 136 Baytoo GEN Kailash Choudhary M BJP 73097 Colonel Sona Ram M INC 59123 137 Pachpadra GEN Amara Ram M BJP 77476 Madan Prajapat M INC 54239 138 Siwana GEN Hameersingh Bhayal M BJP 69014 Mahant Nirmaldas M INC 48313 139 Gudamalani GEN Ladu Ram M BJP 91619 Hema Ram Choudhary M INC 58464 140 Chohtan (SC) Tarun Rai Kaga M BJP 88647 Padmaram M INC 65121 141 Ahore GEN Shankar Singh Rajpurohit M BJP 57808 Savaram Patel M INC 48656 142 Jalore (SC) Amrita Solanki M BJP 84060 Ramlal Meghwal M INC 37260 143 Bhinmal GEN Poora Ram M BJP 93141 Um Singh M INC 52950 144 Sanchore GEN Sukhram M INC 103663 Jeeva Ram M BJP 79608 145 Raniwara GEN Narayan Singh Dewal M BJP 94234 Ratan M INC 61582 146 Sirohi GEN Otaram M BJP 82098 Sanyam Lodha M INC 57659 147 Pindwara Abu (ST) Samaram M BJP 61453 Gangaben Grasiya M INC 30598 148 Reodar (SC) Jagasi Ram M BJP 78818 Lakhma Ram M INC 46574 149 Gogunda (ST) Pratap Lal Bheel M BJP 69210 Mangi Lal Garasiya M INC 65865 150 Jhadol (ST) Heeralal M INC 67354 Babu Lal M BJP 62670 151 Kherwara (ST) Nana Lal Ahari M BJP 84845 Dayaram M INC 73679 152 Udaipur Rural (ST) Phool Singh Meena M BJP 78561 Sajjan Devi F INC 64797 153 Udaipur GEN Gulab Chand Kataria M BJP 78446 Dinesh Shrimali M INC 53838 154 Mavli GEN Dali Chand Dangi M BJP 84558 Pushkar Lal Dangi M INC 61093 155 Vallabnagar GEN M Randhir Singh M IND 74899 Gajendra Singh Shaktawat M INC 61732 156 Salumber (ST) Amrit Lal M BJP 91930 Basanti F INC 55279 157 Dhariawad (ST) Gotam Lal M BJP 65954 Nagraj M INC 58780 158 Dungarpur (ST) Devendra Katara M BJP 58531 Lalshankar Ghatiya M INC 54686 159 Aspur (ST) Gopi Chand Meena M BJP 69236 Raiya Meena M INC 58732 160 Sagwara (ST) Anita Katara F BJP 69065 Surendra Kumar M INC 68425 161 Chorasi (ST) Sushil M BJP 72247 Mahendra Kumar Barjod M INC 51934 162 Ghatol (ST) Navneet Lal M BJP 93442 Nanalal Ninama M INC 66244 163 Garhi (ST) Jeetmal Khant M BJP 91929 Kanta Bheel M INC 67479 164 Banswara (ST) Dhansingh M BJP 86620 Arjun Singh Bamaniya M INC 56559 165 Bagidora (ST) Mahendra Jeet Singh Malviya M INC 81016 Khemraj Garasiya M BJP 66691 166 Kushalgarh (ST) Bhima M BJP 63979 Hurting Khadiya M INC 63271 167 Kapasan (SC) Arjun Lal M BJP 96190 R.D. Jawa M INC 65944 168 Begun GEN Suresh M BJP 84676 Rajendra Singh Bidhuri M INC 63378 169 Chittorgarh GEN Chandra Bhan M BJP 85391 Surendra Singh M INC 73541 170 Nimbahera GEN Shrichand Kriplani M BJP 88833 Anjana Udailal F INC 85463 171 Bari Sadri GEN Gautam Kumar M BJP 90161 Prakash Chand Chaudhary M INC 72900 172 Pratapgarh (ST) Nandlal M BJP 82452 Veluram Meena M INC 50514 173 Bhim GEN Hari Singh Rawat M BJP 62550 Lakshman Singh Rawat (Fateh Singh) M IND 44099 174 Kumbhalgarh GEN Surendra Singh Rathore M BJP 73402 Ganesh Singh Parmar M INC 45796 175 Rajsamand GEN Kiran Maheshwari F BJP 84263 Hari Singh Rathor M INC 53688 176 Nathdwara GEN Kalyansingh Chouhan M BJP 81450 Devkinandan Gurjar M INC 68978 177 Asind GEN Ram Lal Gurjar M BJP 73774 Ram Lal Jat M INC 46465 178 Mandal GEN Kalu Lal M BJP 91813 Ram Pal Sharma M INC 50379 179 Sahara GEN Dr Balu Ram Chaudhary M BJP 82470 Kailash Chandra Trivedi M INC 61714 180 Bhilwara GEN Vitthal Shankar Avasthi M BJP 91582 Rampal Soni M INC 45466 181 Shahpura (SC) Kailash Chandra Meghwal M BJP 57021 Alok Beniwal M INC 54624 182 Jahazpur GEN Dhiraj Gurjar M INC 75753 Shivjiram Meena M BJP 71491 183 Mandalgarh GEN Kirtikumari F BJP 83084 Vivek Dhakar M INC 64544 184 Hindoli GEN Ashok M INC 77463 Mahipat Singh M BJP 59010 185 Keshoraipatan (SC) Baboo Lal Verma M BJP 63293 Chunni Lal Urf C.L. Premi Bairwa M INC 50562 186 Bundi GEN Ashok Dogra M BJP 91142 Mamta Sharma F INC 63506 187 Pipalda GEN Vidya Shankar Nandwana M BJP 47089 Ramgopal Bairawa M NPP 39340 188 Sangod GEN Heeralal Nagar M BJP 70495 Bharat Singh Kundanpur M INC 51263 189 Kota North GEN Prahlad Gunjal M BJP 79295 Shanti Kumar Dhariwal M INC 64434 190 Kota South GEN Om Birla M BJP 103369 Pankaj Mehta M INC 53930 191 Ladpura GEN Bhawani Singh Rajawat M BJP 83396 Naimuddin(Guddu) M INC 67190 192 Ramganj Mandi (SC) Chandra Kanta Meghwal M BJP 81351 Babulal M INC 44432 193 Anta GEN Prabhu Lal Saini M BJP 69960 Pramod Bhaya M INC 66561 194 Kishanganj (ST) Mohan Lal M BJP 64442 Chatribai F INC 51460 195 Baran-Atru (SC) Ram Pal M BJP 77087 Panachand Meghwal M INC 56487 196 Chhabra GEN Pratap Singh M BJP 88193 Mansingh Dhanoriya M NPP 26808 197 Dag (SC) Ram Chandra M BJP 103113 Madanlal M INC 52716 198 Jhalrapatan GEN Vasundhara Raje F BJP 114384 Meenakshi Chandrawat F INC 53488 199 Khanpur GEN Narendra Nagar M BJP 73955 Sanjay Gurjar M INC 42999 200 Manohar Thana GEN Kanwar Lal M BJP 83846 Kailash Chand M INC 49180

Read More