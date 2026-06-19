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Home > Regionals News > ‘Muje Meri Biwi Se Bachao’, MP Man Begs Police To Protect Him From Gun Totting Wife, Alleges Extortion

‘Muje Meri Biwi Se Bachao’, MP Man Begs Police To Protect Him From Gun Totting Wife, Alleges Extortion

The man Rahul Jatav has submitted a written complaint to the SSP office against his wife, mother-in-law, sister-in-law, and a constable who is posted with the cyber cell in Shivpuri.

Rahul also alleged Rakhi is demanding Rs 5 lakh from him is threatening to implicate him in false cases. (AI image)
Rahul also alleged Rakhi is demanding Rs 5 lakh from him is threatening to implicate him in false cases. (AI image)

Published By: Nakshab Khan
Published: Fri 2026-06-19 14:37 IST

In a peculiar case emerged from Madhya Pradesh, a man has approached police seeking protection from his wife, who is accused of threating and extorting money from husband. The incident has been reported from Mugulpura area under the Bijoli police station in Gwalior.  The man named Rahul Jatav alleged that his wife Rakhi Jatav and his in-laws are connected to a gang that indulge in defrauding people in the name of marriage. He also complained to City SSP saying jewellery worth lakhs also went missing from his residence after his wedding. According to Rahul, his wife is now pressuring him to pay Rs 5 lakh and alleged she is threatening him with false cases if he refuses to meet her demands.

Rakhi’s fascination with guns

 Rahul claims his wife has a fascination with guns and posted several photographs on social media holding guns. In his complaint, the man also attached photographs and videos of his wife playing with guns. He alleged that his wife posts pictures with guns to intimidate people. The victim claimed he has been getting death threats from unknown numbers.
 
Rahul has submitted a written complaint to the SSP office against his wife, mother-in-law, sister-in-law, and a constable who is posted with the cyber cell in Shivpuri. Rahul said he married Rakhi, a resident of Shivpuri, on April 14, 2026. Rahul said he began to suspect his wife’s activities shortly after the marriage. 

Rahul claims life threats from wife

According to Rahul, his wife along with his in-laws and others stole gold and silver jewellery kept at his home. He said a complaint regarding the theft was already filed with the concerned police station. 
 
The man also said that Rakhi came to her matrimonial home on May 15 and left on May 23 without informing anyone. “Subsequenly, I began receiving calls and messages from unknown mobile numbers pressurising me to give them money,” Rahul said. 
Rahul also alleged Rakhi is demanding Rs 5 lakh from him is threatening to implicate him in false cases and defame his family if he does not pay the amount.
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