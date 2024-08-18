Азия Получила $438 Миллионов Золота в Июле

Азия продолжила привлекать инвестиции в золото, сохраняя поток вливаний на протяжении 17 месяцев подряд, с притоком 438 миллионов долларов в июле, согласно отчету Всемирного совета по золоту.

Индия оказалась лидером по этим притокам после снижения пошлины на импорт золота до 6% с 15% после объявления в федеральном бюджете.

С 23 июля пошлина на импорт золота в Индии была снижена с 15% до 6%. Это изменение оказало влияние на рынок золота, способствуя сильным результатам за год (y-t-d).

В июле цены на золото достигли 65,314 рупий за 10 граммов, что отметило прирост на 4,5% за месяц и 17,5% с начала года. Эта высокая производительность стала важным фактором, способствующим притоку средств в индийские золотые ETF, так как инвесторы воспользовались благоприятными рыночными условиями.

Эти меры сделали инвестиционный ландшафт для фондов, торгуемых на бирже (ETF), более справедливым и привлекательным, что еще больше усилило привлекательность золота как инвестиционного актива. Кроме того, сильная производительность золота в местной валюте способствовала притоку, сделав его предпочтительным активом для индийских инвесторов.

После незначительного снижения в июне золото восстановилось в июле, завершив месяц с ростом на 4% до 2,426 долларов за унцию. Драгоценный металл даже достиг рекорда в 2,480 долларов за унцию в середине месяца, прежде чем испытать незначительное снижение к концу месяца.

Этот рост был в основном обусловлен снижением доходности 10-летних казначейских облигаций и более слабым долларом США, согласно Модели атрибуции доходности золота (GRAM). Однако основным сдерживающим фактором стал рынок фьючерсов Commodity Exchange (COMEX), где рост открытых позиций не полностью соответствовал увеличению чистых длинных позиций, что привело к снижению соотношения на фьючерсном рынке.

Рынок золота также увидел всплеск подразумеваемой волатильности (VIX) в начале августа, вызванный сочетанием факторов, включая повышение процентной ставки Банка Японии, снижение заимствований на глобальных рынках и данные по занятости в США, оказавшиеся хуже ожиданий. Хотя часть потерь была восстановлена, возврат к уровням до распродажи может занять время.

Глобальные золотые ETF пережили свой самый сильный месяц с апреля 2022 года, привлекая 3,7 миллиарда долларов в июле, что стало третьим подряд месяцем чистого притока. Все регионы показали положительные потоки, при этом западные фонды возглавили этот процесс.

Сочетание сильных притоков и увеличения цены золота на 4% привело к тому, что общий объем активов под управлением (AUM) глобальных золотых ETF достиг нового рекорда на конец месяца в 246 миллиардов долларов. Коллективные запасы также увеличились, поднявшись на 48 тонн до 3,154 тонн, что является самым высоким уровнем с января.

Несмотря на замедление в начале года, Азия оказалась выдающимся игроком, зарегистрировав приток средств в 3,6 миллиарда долларов с начала года, значительно опередив другие регионы. Поддерживаемые рекордными притоками и сильной ценой на золото, общий AUM азиатских золотых фондов достиг рекорда в 15 миллиардов долларов, при этом коллективные запасы увеличились на 47 тонн.

Объемы торговли золотом выросли на всех рынках в июле, составив в среднем 250 миллиардов долларов в день — на 27% больше по сравнению с предыдущим месяцем и значительно выше среднего уровня 2023 года в 163 миллиарда долларов в день.

Рост объемов торговли был обусловлен активностью на Лондонской ассоциации торговцев драгоценными металлами (LBMA) и увеличением объемов на 51% по сравнению с предыдущим месяцем на основных биржах, при этом COMEX возглавил этот процесс. Торговая активность глобальных золотых ETF также возросла, увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном благодаря североамериканским фондам.

По мере входа золота в август традиционно наблюдаются сезонные факторы, способствующие его росту, особенно при слабых доходностях по облигациям. Однако несколько факторов могут повлиять на его производительность.

Настроение на рынке стало более мягким после слабых экономических данных из США. Тем не менее, осторожный подход Федеральной резервной системы перед выборами может представлять риск для золота, если язык ФРС не будет соответствовать ожиданиям рынка.

Изменяющаяся динамика в политической арене США, особенно с предстоящим Национальным конгрессом демократов, может иметь последствия для золота. Оба основных партийных игрока, как ожидается, сохранят политику, благоприятную для золота.

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