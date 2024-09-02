Понедельник, 2 сентября, 2024

Запуск кампании по вакцинации против полиомиелита на фоне конфликта в Газе

По словам официальных лиц ООН и местных здравоохранительных властей, крупномасштабная кампания по вакцинации против полиомиелита успешно началась в Газе, несмотря на продолжающийся конфликт.

Запуск кампании по вакцинации против полиомиелита на фоне конфликта в Газе

По словам официальных лиц ООН и местных здравоохранительных властей, крупномасштабная кампания по вакцинации против полиомиелита успешно началась в Газе, несмотря на продолжающийся конфликт. Эта инициатива направлена на борьбу с новым всплеском полиомиелита, первый случай которого был зарегистрирован на территории с 1999 года.

Кампания охватывает 640 000 детей младше 10 лет, для которых требуется два приема оральной вакцины с интервалом в четыре недели. Начальные вакцинации начались в центральной части Газы, при этом Израиль и ХАМАС согласовали восьмичасовые перерывы в боевых действиях для облегчения проведения вакцинации.

Семьи собрались в центрах вакцинации, многие стоят в очередях в школах в Дейр-эль-Балахе. Несмотря на трудности, такие как поврежденная инфраструктура и колебания в отношении вакцины, начальная реакция была положительной. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о успешном начале кампании, многие семьи стремятся вакцинировать своих детей.

Ситуация остается критической, продолжаются авиаудары и наземные бои, что приводит к значительным жертвам. Больницы сообщают о большом количестве погибших и раненых, а поврежденные дороги и медицинские учреждения усложняют распределение вакцины.

Здравоохранительная ситуация в Газе ухудшается из-за тяжелых условий, включая дизентерию, пневмонию и кожные заболевания, затрагивающие более 150 000 человек. ВОЗ оценивает, что сотни других людей могут быть заражены полиомиелитом, но не проявляют симптомов.

Работники гуманитарной помощи предупреждают о риске дальнейших вспышек заразных болезней, таких как холера. Кампания по вакцинации рассматривается как важный шаг, но специалисты подчеркивают необходимость длительного прекращения огня для решения более широкой гуманитарной кризиса.

Официальные лица ООН и здравоохранения продолжают выступать за возобновление переговоров о прекращении огня, чтобы обеспечить безопасность и благополучие детей и семей в Газе.

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