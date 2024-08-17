Индийский гендиректор Starbucks Лакшман Нарасимхан заменен на Брайана Николла

В неожиданном ходе событий, Starbucks объявил о немедленной замене своего гендиректора индийского происхождения, Лакшмана Нарасимхана, на Брайана Николла, действующего гендиректора Chipotle. Нарасимхан, занявший этот пост в прошлом году, покидает свою должность гендиректора и своё место в совете директоров Starbucks.

Внезапная смена руководства происходит на фоне значительных трудностей, с которыми столкнулась Starbucks, включая общее падение продаж и разочаровывающий отчет о доходах за апрель. Компания приписывает свои проблемы ослаблению потребительских настроений и сложным рыночным условиям в Китае.

Биография Лакшмана Нарасимхана



Лакшман Нарасимхан, родившийся 15 мая 1967 года в Пуне, Индия, имеет выдающуюся карьеру, отмеченную рядом высокопрофильных ролей. Он закончил начальное образование в Пуне и получил степень бакалавра в области машиностроения в Университете Пуны. Продолжив обучение, Нарасимхан получил степень магистра искусств в области немецких и международных исследований в Институте Лаудера Пенсильванского университета и MBA в области финансов в Уортонской школе того же университета.

Карьера Нарасимхана началась в компании McKinsey & Company, где он провел 19 лет, консультируя компании в различных отраслях, включая товары народного потребления, розничную торговлю и здравоохранение, с акцентом на США, Индию и Азию.

После работы в McKinsey Нарасимхан присоединился к PepsiCo, занимая несколько видных позиций. В качестве глобального коммерческого директора он курировал глобальные коммерческие стратегии и возглавлял операции в Латинской Америке, Европе и странах южнее Сахары. Он также занимал должность гендиректора PepsiCo Латинской Америки и финансового директора подразделения PepsiCo Americas Foods.

В 2019 году Нарасимхан стал генеральным директором компании Reckitt, мирового лидера в области потребительского здоровья, гигиены и питания. Его руководство отметилось продвижением инициатив компании в области электронной коммерции и поддержкой сотрудников во время пандемии COVID-19.

Нарасимхан присоединился к Starbucks в октябре 2022 года и официально занял пост гендиректора в марте 2023 года. Он был известен своим стремлением к поддержанию баланса между работой и личной жизнью и был отмечен за соблюдение рабочего графика, завершающегося к 18:00.

Переходя к новому руководству, Starbucks продолжает работать в условиях сложной рыночной ситуации и стремится решать проблемы, влияющие на ее бизнес.