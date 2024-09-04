Кратер «Врата в ад» в Сибири расширяется в размерах более 30 лет, вот почему

Происходит странное явление: огромный кратер в Сибири, известный как «Врата в ад», растет гораздо быстрее, чем ожидалось, из-за изменения климата, обнаружили ученые.

Происходит странное явление: огромный кратер в Сибири, известный как «Врата в ад», растет гораздо быстрее, чем ожидалось, из-за изменения климата, обнаружили ученые.

Будучи вторым старейшим регионом вечной мерзлоты на планете, кратер Батагайка продолжает расширяться «ускоренными темпами», становясь настолько большим, что его можно увидеть из космоса. В настоящее время исследователи собираются на месте, чтобы изучить его динамику.

В разговоре с Business Insider геофизик из Вашингтонского университета Роджер Михаэлидис сказал: «Это в основном подповерхностный мерзлый грунт, который часто невидим, если только он не обнажается, как это видно по этому огромному обрушению». »

Он считает, что кратер Батагайка может дать ценную информацию о том, как подобные объекты могут развиваться и эволюционировать в Арктике.

Что произойдет, если кратер расширится?

Между тем, недавнее исследование показало, что кратер углубляется, поскольку тающая вечная мерзлота почти достигла коренной породы.

Гляциолог Александр Кизяков отметил, что объем кратера увеличивается примерно на 1 миллион кубических метров в год. Этот рост может повлиять на близлежащую реку Батагай, ускоряя эрозию и влияя на местные среды обитания.

Кроме того, расширение кратера может привести к увеличению выбросов парниковых газов, поскольку тающий органический углерод выбрасывается в атмосферу.

Ученые подсчитали, что ежегодно высвобождается от 4000 до 5000 тонн углерода, ранее находившегося в вечной мерзлоте, и ожидается, что это число будет увеличиваться.

Поскольку кратер продолжает расширяться, есть опасения, что он в конечном итоге поглотит больше земли и будет представлять опасность для близлежащих деревень.

По словам Никиты Тананаева из Института мерзлотоведения им. Мельникова в Якутске, окружающие экосистемы претерпевают постоянные изменения из-за потери кратера. Этот эффект наблюдается даже в близлежащей реке Яна.

Факты о кратере Батагайка

Расположенный в ледяном нагорье Яна, кратер Батагайка теперь занимает площадь 200 акров и достигает глубины 300 футов.

Его форма напоминает ската, мечехвоста или гигантского головастика. Он начинался как небольшая трещина, едва заметная на рассекреченных спутниковых снимках 1960-х годов, но за последние 30 лет увеличился в размерах втрое.