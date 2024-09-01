«Лидеры ХАМАСа понесут ответственность за эти преступления»: Байден возмущен убийствами заложников

Президент США Джо Байден заявил, что он был «опустошен и возмущен» восстановлением шести тел заложников, включая израильско-американца из сектора Газа.

Президент США Джо Байден заявил, что он был «опустошен и возмущен» восстановлением шести тел заложников, включая израильско-американца из сектора Газа.

Назвав ситуацию «трагичной» и «осуждаемой», Байден 31 августа однозначно предупредил, что «лидеры ХАМАСа заплатят за эти преступления», пообещав продолжать работать круглосуточно для достижения соглашения о освобождении оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группой.

Президент США сообщил, что израильские силы в субботу нашли шесть тел заложников, которых ХАМАС держал в туннеле под городом Рафа.

«Теперь мы подтвердили, что один из заложников, убитых этими жестокими террористами ХАМАСа, был американским гражданином, Хершем Голдбергом-Полиным», — сказал Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Представитель Израильских сил обороны (ЦАХАЛ), вице-адмирал Даниэль Хагари, как сообщается, сказал в Times of Israel, что шесть заложников, найденных в южном Газе, в Рафае, были «брутально убиты» ХАМАСом незадолго до прибытия войск ЦАХАЛа.

Обращаясь к репортерам после выхода из церкви в Делавэре, Байден сказал: «Пора закончить эту войну». «Мы должны прекратить эту войну.»

Вице-президент Камала Харрис в заявлении сказала, что ХАМАС «должен быть ликвидирован» и не может контролировать Газу.

Харрис выразила соболезнования родителям 23-летнего американского гражданина Голдберга-Полина, Джону и Рэйчел, и заявила: «У меня нет более важной задачи, чем безопасность американских граждан, где бы они ни находились в мире. Президент Байден и я никогда не отступим от нашего обязательства освободить американцев и всех тех, кто находится в плену в Газе.»

«ХАМАС — это злой террористический организацию. С этими убийствами ХАМАС имеет еще больше американской крови на своих руках. Я решительно осуждаю продолжающуюся жестокость ХАМАСа, и весь мир должен сделать то же самое. От его резни в 1200 человек до сексуального насилия, захвата заложников и этих убийств, злодейство ХАМАСа очевидно и ужасно», — сказала она в заявлении Белого дома.

Голдберг-Полины был взят в плен, когда пытался убежать от террористов, проникших на музыкальный фестиваль Nova, и потерял руку в результате взрыва гранаты во время атак 7 октября.

Президент Израиля Исак Герцог заявил в своем заявлении, что «сердце всей нации разбито на куски». Он сказал, что убийство заложников «доказывает готовность ХАМАСа совершать преступления против человечества». Он добавил, что «священной целью» страны было вернуть их домой.

После атак ХАМАСа 7 октября Израиль начал войну против палестинской группы, в ходе которой, согласно израильским властям, было убито более 1200 израильтян и 250 взятых в плен.

(С участием ANI)