На горизонте появился искусственный метеоритный дождь? Миссия НАСА DART вызывает ажиотаж

Миссия НАСА по испытанию двойного перенаправления астероидов (DART), которая, как известно, врезалась в лунный астероид Диморфос два года назад, может создать уникальный рукотворный метеоритный дождь.

Миссия NASA по тестированию перенаправления двойных астероидов (DART), которая два года назад врезалась в спутник астероида Диморфос, может создать уникальный метеорный дождь, созданный человеком. Изначально миссия была направлена на проверку возможности отклонения астероида, но она также изменила форму Диморфоса и может привести к необычному небесному явлению.

Воздействие миссии DART

В сентябре 2022 года космический аппарат DART намеренно столкнулся с Диморфосом, чтобы проверить, можно ли изменить его курс. Шантану Найду из Лаборатории реактивного движения NASA отметил: «Вся форма астероида изменилась, превратившись из относительно симметричного объекта в «триаксиальный эллипсоид» — нечто, напоминающее вытянутый арбуз.»

Потенциальный метеорный дождь

Недавние исследования показывают, что обломки от столкновения могут сформировать метеорный дождь, созданный человеком. Согласно исследованию Корнельского университета, опубликованному в августе, эти обломки могут в конечном итоге орбитировать Землю и Марс в ближайшие 10-30 лет. Обломки могут продолжать падать в течение 100 лет, создавая метеорный дождь, который может быть видим с Земли.

Исследователь из Миланского политехнического университета в Италии, Элой Пенья Асенсио, объяснил: «После того, как первые частицы достигнут Марса или Земли, они могут продолжать прибывать с перерывами и периодически в течение, по крайней мере, следующих 100 лет, что составляет длительность наших расчетов.» Он добавил, что обломки могут производить метеоры или падающие звезды, когда они войдут в атмосферу Марса.

Безопасность и видимость

Несмотря на волнение, обломки не представляют значительной угрозы для Земли. Ожидается, что фрагменты будут небольшими, от зерен до размеров смартфонов. Хотя некоторые частицы могут достигнуть Земли, другие, вероятно, приземлятся на Марсе.

Если обломки, попавшие на Землю, всё же появятся, они не будут совпадать с известными метеорными дождями и будут двигаться медленно. Пик этого метеорного дождя, скорее всего, будет в мае и будет в основном виден в южном полушарии, появляясь рядом с созвездием Индус.

Миссия DART от NASA не только продемонстрировала нашу способность защищать Землю от астероидов, но и заложила основу для потенциально нового типа метеорного дождя, сочетая космическую науку с интригующими возможностями на будущее.