Таинственное крушение НЛО в 1947 году… Какова правда?

Давным-давно ходят слухи о том, что правительство США обладает информацией о пришельцах и НЛО, которая долгое время хранилась в секрете. Недавно вновь появились правительственные документы, раскрывающие детали крушения НЛО в 1947 году в Нью-Мексико, предполагая, что в этой истории больше, чем было известно ранее.

Какова правда?

Крушение 1953 года недалеко от пустыни Мохаве, примерно в 100 милях от Лас-Вегаса, часто рассказывается местными жителями. 21 мая несколько свидетелей сообщили о крушении НЛО за пределами небольшого города. Автор Престон Деннетт в своей книге «НЛО над Аризоной: Истинная история встреч с внеземными существами в штате Гранд-Каньон» сказал 12News, что наличие нескольких свидетелей и источников, подтверждающих инцидент, является крайне редким.

Деннетт обнаружил следы инцидента в старых правительственных отчетах, обнаружив, что ученый Фриц Вернер, известный под кодовым именем, на самом деле был Артуром Станселом. По словам Деннетта, Стансел был назначен для оценки скорости объекта на основе следов на земле, определив ее примерно в 1200 миль в час.

В разговоре между бывшим заместителем помощника секретаря обороны Кристофером Меллоном и другим чиновником было предположено, что общественность будет «поражена» выводами правительства. Чиновник также отметил, что они знают, кто занимается восстановлением разбившихся НЛО и под чьими полномочиями, заявив: «Мы собираем информацию» и сославшись на все еще засекреченную записку министра ВВС, чтобы держать информацию о НЛО в секрете.