Тело Суниты Уильямс теряет массу в космосе: объяснено влияние длительного космического путешествия на человеческое тело

Продолжительное пребывание в космосе сопряжено с множеством серьезных проблем со здоровьем, с чем в настоящее время сталкивается астронавт Сунита Уильямс. Вместе со своим коллегой-астронавтом Барри Уилмором Уильямс находится на борту Международной космической станции (МКС), где они сталкиваются с неожиданным продлением своей миссии из-за технической проблемы с их возвращаемым космическим кораблем. Первоначально запланированное на короткое пребывание, их миссия теперь отложена на неопределенный срок, что подчеркивает суровую реальность и риски для здоровья, связанные с длительными космическими путешествиями.

Физиологическое воздействие длительных космических путешествий

Человеческое тело, предназначенное для оптимального функционирования в условиях гравитации Земли, сталкивается с многочисленными проблемами в условиях микрогравитации космоса. Одним из непосредственных последствий этой среды является смещение телесных жидкостей вверх, от нижних конечностей. Это перераспределение жидкости может привести к дисбалансу, который может вызвать обезвоживание или, наоборот, перегрузку жидкостью в определенных частях тела. Почки, которые играют решающую роль в поддержании баланса жидкости, в этих условиях испытывают трудности с функционированием, что повышает риск образования камней в почках. Со временем эти проблемы могут способствовать развитию хронического заболевания почек, что создает долгосрочные риски для здоровья астронавтов.

Здоровье мышц и костей также ухудшается в отсутствие гравитации. Без регулярного сопротивления, оказываемого гравитацией Земли, мышцы начинают атрофироваться, а кости теряют плотность, состояние, известное как остеопения космического полета. Эта ускоренная потеря мышечной и костной массы ослабляет скелетную систему, делая ее более восприимчивой к переломам и травмам как во время миссии, так и по возвращении на Землю. Долгосрочные последствия этого ослабления все еще изучаются, но очевидно, что длительное воздействие микрогравитации оказывает значительное влияние на опорно-двигательный аппарат организма.

Одним из наиболее тревожных последствий длительного космического путешествия является повышенное внутричерепное давление, вызванное смещением жидкостей вверх к голове. Это давление может привести к ряду симптомов, включая проблемы со зрением, постоянные головные боли и даже когнитивные нарушения. Сердечно-сосудистая система также страдает, поскольку сердцу больше не нужно так усердно работать, чтобы перекачивать кровь в условиях невесомости, и может ухудшиться состояние сердечно-сосудистой системы. Изменения в структуре сердечной мышцы с течением времени могут привести к снижению способности эффективно перекачивать кровь, что может повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе.

Воздействие радиации является еще одной серьезной проблемой для астронавтов во время длительных миссий. В отличие от Земли, где атмосфера обеспечивает значительную защиту от космических лучей и других форм радиации, космические путешественники подвергаются воздействию гораздо более высоких уровней радиации. Это воздействие не только увеличивает риск развития рака, но и представляет угрозу для здоровья мозга с потенциальными долгосрочными последствиями, которые могут включать снижение когнитивных способностей и другие неврологические проблемы. Острая лучевая болезнь является еще одним риском, особенно в случае солнечной вспышки или другого внезапного повышения уровня радиации.

Иммунная система, которая жизненно важна для защиты организма от инфекций, становится в космосе под угрозой. Уникальная среда космоса, включая эффекты микрогравитации, может ослабить иммунный ответ, делая астронавтов более восприимчивыми к болезням. Изменения в микробиоте кишечника, играющей важную роль в пищеварении, иммунитете и общем состоянии здоровья, также наблюдаются в космосе. Эти изменения могут иметь далеко идущие последствия, потенциально влияя как на физическое, так и на психическое здоровье.

Психологическое воздействие космических путешествий

Психологическое воздействие длительных миссий в космосе — еще одна важная проблема. Изоляция, ограничение и высокое давление среды космических путешествий могут привести к проблемам с психическим здоровьем, таким как тревожность, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Длительная разлука с близкими в сочетании с монотонностью и повторяющимся характером жизни на борту МКС усиливает эмоциональное напряжение астронавтов. Эти психологические проблемы могут иметь долгосрочные последствия, сохраняясь даже после окончания миссии и возвращения астронавтов на Землю.

Пока НАСА продолжает решать технические проблемы, задерживающие возвращение Суниты Уильямс и Барри Уилмора, сохраняющиеся риски для их здоровья служат суровым напоминанием об огромных проблемах, связанных с длительными космическими путешествиями.