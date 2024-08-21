Apple переиздает обновление iOS 17.6.1 для iPhone: ключевые исправления и предварительный просмотр iOS 18

Apple переиздала обновленную версию iOS 17.6, теперь под названием iOS 17.6.1, всего через десять дней после его первоначального выпуска. Это обновление направлено на устранение значительной проблемы безопасности и имеет важное значение для пользователей iPhone в преддверии предстоящего выпуска iOS 18, запланированного на сентябрь.

Обновленный iOS 17.6.1, с номером сборки 21G101, исправляет критическую ошибку, которая первоначально мешала пользователям включить или отключить функцию «Продвинутая защита данных». Оригинальное обновление iOS 17.6, дебютировавшее 7 августа, было быстро отозвано из-за этой проблемы.

Apple описывает «Продвинутую защиту данных» как ключевую функцию безопасности, которая обеспечивает сквозное шифрование для общего контента, при условии, что все участники включили эту защиту. Это шифрование применяется к различным службам обмена данными iCloud, включая iCloud Shared Photo Library, общие папки iCloud Drive и общие заметки. Несмотря на активацию на iCloud, предыдущее обновление iOS 17.6.1 не позволяло некоторым пользователям включить эту функцию, что теперь исправлено в последнем обновлении.

По данным 9To5Mac, большинство iPhone и iPad должны были получить обновление iOS 17.6.1 через загрузку OTA (по воздуху) через раздел «Обновление программного обеспечения» в приложении «Настройки».

Помимо этого обновления, Apple также представила iOS 18 Public Beta 4, которая добавляет новые функции и улучшения. Среди заметных изменений — переименованная вкладка «Обзор» в Apple Music, теперь называемая «Новое», которая улучшает поиск исполнителей, жанров, альбомов и плейлистов. Другим важным нововведением является специальный переключатель управления Bluetooth в Центре управления iPhone, который позволяет пользователям легко включать или выключать Bluetooth прямо со страницы управления или с экрана блокировки.

Для установки iOS 18 Beta 4 пользователи должны зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple, посетив официальный сайт и войдя в систему с помощью своего Apple ID и пароля.

По мере подготовки Apple к выпуску iOS 18 ожидаются дополнительные подробности о его функциях и новой серии iPhone 16. Хотя подробности мероприятия еще не подтверждены, ожидается, что Apple представит больше информации в следующем месяце.

Следите за обновлениями, так как Apple продолжает совершенствовать свои программные и аппаратные предложения перед большими релизами.