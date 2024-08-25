NASA выбирает SpaceX для возвращения застрявших астронавтов с МКС после того, как Starliner компании Boeing столкнулся с техническими проблемами

NASA выбрало компанию SpaceX, принадлежащую Илону Маску, для возвращения астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора с Международной космической станции (МКС) в начале следующего года. Это решение было принято после ряда технических трудностей с космическим кораблем Starliner компании Boeing, который изначально доставил астронавтов на МКС.

Продленная миссия

Два астронавта, прибывшие на МКС на капсуле Starliner компании Boeing 80 дней назад для выполнения 8-дневной миссии, были вынуждены продлить свое пребывание из-за критических проблем с космическим кораблем. Миссия, которая должна была быть краткосрочной, превратилась в восьмимесячную орбитальную экспедицию, и астронавты ожидаются на Земле в феврале следующего года.

Администратор NASA Билл Нельсон объяснил логику принятия решения, заявив, что система двигателей Starliner слишком рискованна для безопасного возвращения экипажа на Землю. «Система двигателей Starliner слишком рискованна для безопасного возвращения первого экипажа», — подчеркнул Нельсон. Вместо этого Starliner будет отстыкован от МКС и возвращен на Землю без экипажа на борту, попытавшись завершить возвращение, как это было бы с астронавтами на борту.

Неудача для программы Starliner компании BoeingЭт

о событие является значительным ударом по программе Starliner компании Boeing, которая столкнулась с многочисленными трудностями и задержками с момента своего создания. Миссия считалась важным испытанием для капсулы Starliner, которая с 2016 года переживала многолетние проблемы в разработке и перерасход бюджета на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Boeing надеялась, что эта миссия поможет реабилитировать программу, но последние проблемы только добавили компании трудностей.

Нельсон сообщил, что обсуждал решение NASA с новым генеральным директором Boeing, Келли Ортбергом, что подчеркивает серьезность ситуации для Boeing. Выбор в пользу SpaceX, главного конкурента Boeing в космической отрасли, подчеркивает продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается программа Starliner.

Миссия Crew-9 компании SpaceX

Миссия Crew-9 компании SpaceX, запуск которой запланирован на конец сентября, теперь будет включать задачу по возвращению Уильямс и Уилмора на Землю. Изначально планировалось, что миссия доставит четырех пассажиров, но теперь она перевезет только двух астронавтов. Корабль Crew Dragon останется пристыкованным к МКС до февраля, когда он вернется на Землю со своим экипажем и двумя астронавтами, застрявшими на станции.

Ситуация началась, когда Уильямс и Уилмор, оба опытные астронавты NASA и бывшие военные летчики-испытатели, стали первым экипажем, совершившим полет на Starliner к МКС 5 июня. Однако в первые 24 часа их полета Starliner столкнулся с несколькими сбоями, включая выход из строя пяти из 28 двигателей и несколько утечек гелия, которые обеспечивают давление в двигателях. Эти проблемы вызвали месячные задержки и оставили астронавтов застрявшими на МКС.

Интенсивная работа компании Boeing

С момента стыковки Starliner с МКС компания Boeing интенсивно работала над выявлением основных причин неисправностей двигательной системы и утечек гелия. Компания проводила обширные испытания и моделирование на Земле, стремясь убедить представителей NASA в безопасности космического корабля для обратного полета. Однако результаты этих испытаний вызвали дополнительные инженерные опасения, что в конечном итоге привело к выводу NASA о том, что Starliner не готов безопасно вернуть экипаж на Землю.

Пока SpaceX готовится к миссии Crew-9, Boeing сталкивается с задачей устранения технических проблем, которые омрачили программу Starliner. Решение использовать Crew Dragon компании SpaceX для выполнения обратного рейса подчеркивает надежность и успех, достигнутые SpaceX в партнерстве с NASA.

Для Уильямс и Уилмора неожиданное продление их миссии стало испытанием на выносливость и адаптивность. Пока они готовятся вернуться на Землю в феврале на космическом корабле SpaceX, NASA и космическая отрасль будут внимательно следить за тем, как Boeing справится с продолжающимися проблемами программы Starliner.