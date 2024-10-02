Авиакомпания Air India сообщила в среду, что рейсы, выполняемые самолетами Vistara, будут иметь номера, начинающиеся с префикса 'AI2'

Авиакомпания Air India сообщила в среду, что рейсы, выполняемые самолетами Vistara, будут иметь номера, начинающиеся с префикса ‘AI2’ после слияния в следующем месяце, при этом самолеты Vistara, экипаж и обслуживание продолжат работать как и прежде.

Авиакомпания полного обслуживания, принадлежащая группе Tata, также подчеркнула, что опыт Vistara останется неизменным после слияния.

Слияние Vistara — совместного предприятия между Tata и Singapore Airlines — с Air India запланировано на 12 ноября, что станет значительной консолидацией в индийской авиационной отрасли после интеграции AIX Connect с Air India Express.

Существуют опасения, что пассажиры Vistara продолжат получать те же услуги, что и сейчас, после слияния, поскольку Air India, находящаяся на этапе трансформации, сталкивается с определенными проблемами в обслуживании в последнее время.

Представитель Air India в среду заявил, что команды Air India и Vistara работали усердно более года, чтобы обеспечить бесшовное слияние юридических и регулируемых сущностей для клиентов и сотрудников.

«Хотя юридические лица и сертификаты эксплуатанта объединятся 12 ноября, опыт Vistara останется прежним.

«Самолеты Vistara, экипаж и услуги продолжат работать как прежде, но с номерами рейсов AI2XXX, доступными для бронирования на airindia.com,» — сказал представитель в заявлении для СМИ.

Авиакомпании Air India присвоен код ‘AI’, а Vistara — ‘UK’. Последний уйдет в небытие после слияния.

Среди прочего, питание Vistara будет предоставляться в Air India.

По словам представителя Air India, флот узкофюзеляжных самолетов продолжает обновляться с поступлением новых воздушных судов, а старые самолеты переоборудуются с полностью новыми интерьерами.

Слияние Air India и Vistara, анонсированное в ноябре 2022 года, также приведет к тому, что Singapore Airlines приобретет 25,1% акций объединенной компании.