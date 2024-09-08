Мумбаи наблюдает рост продаж ультра-роскошных домов в 2024 году, доминируя на индийском рынке

Несмотря на рост цен на недвижимость, продажа ультра-роскошных домов, стоимость которых превышает 40 крор рупий, продолжает процветать в 2024 году, как отмечается в недавнем отчете ANAROCK.

Согласно отчету, средняя цена квадратного метра домов стоимостью выше 40 крор рупий увеличилась на 2 процента за последние 8 месяцев — с 1,00,208 рупий за квадратный фут в 2023 году до 1,02,458 рупий за квадратный фут в августе 2024 года.

По наблюдениям, за первые восемь месяцев текущего года было продано 25 таких домов в Мумбаи, Хайдарабаде, Гургаоне и Бангалоре, что принесло совокупную сумму продаж около 2,443 крор рупий.

В отличие от этого, такие города, как Пуна, Ченнай и Колката, не зафиксировали продаж в этом эксклюзивном ценовом сегменте.

Андж Пури, председатель группы ANAROCK, отметил: «В 2023 году было заключено около 61 сделки с суммарной стоимостью примерно 4,456 крор рупий в Мумбаи, Хайдарабаде и Гургаоне. С учетом оставшихся четырех месяцев 2024 года и праздничного квартала с октября по декабрь, мы, вероятно, увидим больше крупных сделок с жилой недвижимостью до конца года».

Из 25 проданных домов в этом году 20 были высококлассными квартирами общей стоимостью 1,694 крор рупий, в то время как оставшиеся пять сделок составили бунгало на сумму около 748.5 крор рупий.

Мумбаи продолжает оставаться самым активным рынком ультра-роскошной недвижимости, зафиксировав 21 из 25 продаж в 2024 году на сумму 2,200 крор рупий — впечатляющие 84 процента всех сделок в этом сегменте. Высокие net-стоимость и ультра-wealthy индивидуумы привлекаются к Мумбаи, несмотря на его статус самого дорогого жилого рынка Индии, приобретая недвижимость для личного использования, инвестиций или того и другого.

«Более глубокий анализ данных показывает, что дома стоимостью выше 100 крор рупий продемонстрировали рост цен на 14 процентов только за последние восемь месяцев — с 1,24,697 рупий за квадратный фут в конце 2023 года до 1,41,904 рупий за квадратный фут в 2024 году. Этот рост цен на двойной цифры в этом сегменте даже до завершения года свидетельствует о неугасимом аппетите к трофейной недвижимости.

Хотя Мумбаи составил основную часть продаж ультра-роскошных домов, в других городах также наблюдалась ограниченная активность. Хайдарабад зафиксировал две продажи в Джубили Хиллс на сумму 80 крор рупий. Гургаон в Национальном столичном регионе (НСР) зарегистрировал одну продажу на сумму 95 крор рупий, а Бангалор заключил сделку по ультра-роскошному дому стоимостью 67.5 крор рупий.

Интересно, что из 25 ультра-роскошных сделок в 2024 году девять были для домов стоимостью выше 100 крор рупий с общей суммой продаж в 1,534 крор рупий. Это контрастирует с 10 крупными сделками в 2023 году, которые имели общую сумму продаж 1,720 крор рупий. Последние четыре месяца 2024 года могут установить новый рекорд в этом высококлассном сегменте.

Квартиры остались предпочтительным выбором для состоятельных покупателей, составив 20 из 25 сделок. Предприниматели составили 80 процентов всех покупателей, в то время как старшие профессионалы из различных секторов составили 12 процентов. Знаменитости Болливуда и ведущие юридические и медицинские профессионалы составили оставшиеся 8 процентов.

Согласно данным, с начала пандемии спрос на ультра-роскошные дома значительно возрос, что побудило застройщиков увеличить предложение таких высококлассных объектов. За последние три года — 2022, 2023 и 2024 — было заключено более 99 сделок с ультра-роскошной жилой недвижимостью на сумму около 8,069 крор рупий в ведущих городах. В 2022 году было продано 13 ультра-роскошных домов на сумму 1,170 крор рупий.

Большинство этих продаж (11) произошло в Мумбаи, остальные две — в Дели-НСР. Девять из 13 проданных домов в том году были оценены в диапазоне от 100 до 150 крор рупий, все они находились в Мумбаи.

С учетом продолжающегося роста цен на ультра-роскошные дома и сохраняющегося высокого спроса, рынок высококлассной недвижимости, по всей видимости, останется стабильным до конца 2024 года и далее, добавил отчет.