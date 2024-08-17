Приобретение Bharti доли в 24,51% в группе BT знаменует новую эру синергии между Индией и Великобританией в телекоммуникационном секторе.

Приобретение Bharti Enterprises доли в 24,51% в BT представляет собой важный момент в развивающихся деловых отношениях между Индией и Великобританией. Эта сделка на сумму 4 миллиарда долларов, в результате которой Bharti становится крупнейшим акционером крупнейшей британской компании в области широкополосной связи и мобильной связи, является не только значительным зарубежным вложением индийской компании, но и свидетельством углубления экономических связей между двумя странами.

Стратегическое приобретение, выполненное при содействии консультантов Barclays Bank и Linklaters, подчеркивает значительное влияние Bharti на британский телекоммуникационный сектор. Обеспечив 9,99% акций через открытые рыночные сделки и планируя приобрести оставшиеся 14,51% после получения всех необходимых регуляторных разрешений, Bharti готова сыграть ключевую роль в будущем BT, особенно в развертывании 5G, расширении волоконно-оптической сети и развитии сервисов. Этот шаг также подчеркивает изменение динамики на глобальном телекоммуникационном рынке, где индийские компании все больше заявляют о себе на мировой арене.

Эта сделка следует за серией громких приобретений индийскими компаниями в Великобритании, что еще больше укрепляет позицию Индии как ключевого игрока в британской экономике. Сейчас Индия является вторым по величине источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Великобритании, генерируя 65 миллиардов долларов дохода через 961 индийскую компанию, и экономическая взаимозависимость между двумя странами сильна как никогда. Сделка Bharti и BT, вместе с предыдущими инвестициями, такими как приобретения Tata компании Jaguar Land Rover и Corus Group, покупка Reliance компании Faradion и приобретение Wipro компании Capco, отражают растущую тенденцию индийских компаний к инвестициям в британские активы.

Время этой сделки, сразу после визита британского министра иностранных дел Дэвида Ламми в Индию и запуска двусторонней инициативы в области технологической безопасности (TSI), имеет особое значение. Инициатива TSI, разработанная для улучшения сотрудничества в критических технологиях, таких как искусственный интеллект, полупроводники и квантовые вычисления, подчеркивает стратегическое согласование между двумя странами в развивающихся технологических секторах.

По мере того как переговоры о соглашении о свободной торговле между Индией и Великобританией (FTA) продвигаются вперед, с целью удвоения двусторонней торговли к 2030 году, доля Bharti в BT может стать катализатором дальнейшего сотрудничества. Это может привести к расширению возможностей для индийских стартапов и технологических компаний на британском рынке, способствуя инновациям и экономическому росту с обеих сторон. Во многих отношениях это приобретение символизирует современную инверсию ролей, когда индийская компания оказывает значительное влияние на Великобританию — символически схожее с историческим влиянием Ост-Индской компании, но на этот раз в гораздо более кооперативном и взаимовыгодном контексте.