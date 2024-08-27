Apple планирует создать до 600 000 рабочих мест в Индии к 2025 году

Apple Inc. согласно недавнему отчету намерена создать до 600 000 рабочих мест в Индии к концу финансового года 2025. Этот рост занятости связывается с расширением деятельности компании в стране и её активным взаимодействием с местными производственными и цепочками поставок.

Выводы отчета

В отчете отмечается, что прямая рабочая сила Apple в Индии, как ожидается, достигнет 200 000 человек к марту 2025 года, причем женщины, вероятно, займут около 70% этих должностей. Этот рост обусловлен работой трех основных контрактных производителей компании: Foxconn, Wistron (теперь работающий под брендом Tata Electronics) и Pegatron, которые вместе создали 80 872 прямых рабочих мест. Кроме того, ключевые поставщики, такие как Tata Group, Salcomp, Motherson, Foxlink, Sunwoda, ATL и Jabil, создали около 84 000 прямых рабочих мест.

С момента введения схемы стимулов, связанных с производством смартфонов (PLI) в 2020 году, Apple и её партнеры сыграли ключевую роль в создании около 165 000 прямых рабочих мест. Схема, изначально нацеленная на создание 200 000 рабочих мест за пять лет, достигла этой цели всего за четыре года, подчеркивая значительный вклад Apple в создание рабочих мест в Индии.

Оценки правительства предполагают, что каждая прямая работа в электронике создает три косвенных рабочих места. Таким образом, расширение Apple в Индии может привести к созданию от 500 000 до 600 000 рабочих мест к концу финансового года. Это расширение отражает успешную модель, которую Apple создала в Китае, с налаживанием прочной цепочки поставок и производственной сети в Индии.

Значимые события

Одним из значительных событий является новое предприятие группы Tata в Хосуре, штат Тамилнад, которое, как ожидается, со временем создаст около 50 000 рабочих мест. Этот завод, который начнет производство iPhone в октябре, постепенно увеличит свои мощности. Тамилнад стал важным центром для операций Apple, при этом почти 90 000 из 200 000 прямых рабочих мест, как ожидается, будут связаны с фабриками по производству iPhone и комплектующих в штате.

Apple в Индии

Производство iPhone компанией Apple в Индии началось в 2021 году, что стало первым производством вне Китая. Производственные объемы компании в Индии стабильно росли, и производство iPhone достигло ₹1.20 lakh crore в финансовом году 2024, включая ₹85 000 crore от экспорта. Этот рост укрепил роль Индии как важного элемента глобальной цепочки поставок Apple, составляя около 14% от общего производства компании.

Чтобы обеспечить размещение растущего числа сотрудников, поставщики и подрядчики Apple инвестируют в инфраструктуру, включая жилые комплексы. Новый объект в Сриперумбудуре, штат Тамилнад, построенный стоимостью ₹706,5 crore, должен вмещать около 18 720 работников, преимущественно женщин. Дополнительные жилищные проекты планируются через государственно-частные партнерства для поддержки растущего числа сотрудников Apple в регионе.