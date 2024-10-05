Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
Понедельник, 7 октября, 2024
Live Tv
we-woman

Swiggy запускает флот XL для крупных заказов в праздничный сезон

wiggy, платформа доставки еды, готовящаяся к своему IPO, представила услугу крупных заказов под названием флот Swiggy XL EV. Этот флот, состоящий из электрических автомобилей, предназначен для эффективной обработки больших заказов.

Swiggy запускает флот XL для крупных заказов в праздничный сезон

Filed under

Среди особенностей услуги технологические стартапы

Also Read

Мать Илона Маска подверглась критике за поощрение мошенничества на выборах, пользователи требуют расследования от ФБР

Мать Илона Маска подверглась критике за поощрение мошенничества на выборах, пользователи требуют расследования от ФБР

Microsoft анонсирует новые обновления для Copilot, проверьте здесь

Microsoft анонсирует новые обновления для Copilot, проверьте здесь

Воронка шириной 50 футов образовалась около штаб-квартиры Моссада после ракетной атаки Ирана

Воронка шириной 50 футов образовалась около штаб-квартиры Моссада после ракетной атаки Ирана

Авиакомпания Air India сообщила в среду

Авиакомпания Air India сообщила в среду

Эквадор во власти насилия: Нарковойны и массовые убийства потрясают страну

Эквадор во власти насилия: Нарковойны и массовые убийства потрясают страну

Entertainment

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву Елизавету II ‘Mad’ и ‘Rude’

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву

Lifestyle

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Ореховый всплеск: почему грецкие орехи завоевывают популярность во всем мире и что вам нужно знать о связанных с ними рисках

Ореховый всплеск: почему грецкие орехи завоевывают популярность во всем мире и что вам нужно знать

Полное руководство по продуктам в сезон дождей: что есть, чтобы быть здоровым

Полное руководство по продуктам в сезон дождей: что есть, чтобы быть здоровым

mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик