Swiggy запускает флот XL для крупных заказов в праздничный сезон

Swiggy, платформа доставки еды, готовящаяся к своему IPO, представила услугу крупных заказов под названием флот Swiggy XL EV. Этот флот, состоящий из электрических автомобилей, предназначен для эффективной обработки больших заказов.

После проведения пилотного тестирования в последние недели флот был официально запущен в Гургаоне в субботу, совпав с выборами в Государственное собрание Харьяны. Флот Swiggy XL EV уже доставил 3 500 приемов пищи избирательным чиновникам более чем в 580 избирательных участках в округах Гургаон и Бадшахпур, при этом услуга была предоставлена бесплатно для администрации района.

Сидхарт Бакху, национальный руководитель направления Swiggy Food Marketplace, заявил: «Сервисы доставки еды способствуют общему росту сектора общественного питания в Индии, создавая новые возможности для потребления, способствуя распространению предложения и расширяя клиентскую базу. Праздничный сезон — это идеальное время для запуска этой услуги, так как люди отмечают события с близкими. Swiggy XL обеспечит бесперебойное обслуживание для вечеринок и собраний без задержек при больших заказах.»

Флот Swiggy XL EV планирует расшириться в другие города в ближайшие недели. Среди особенностей услуги — температурные контролируемые отделения и флот, работающий на электричестве.

Заместитель комиссара Гургаона Нишант Кумар Ядав отметил: «В четырех избирательных округах района Гургаон было создано более 1 507 избирательных участков. Приятно видеть, как молодые местные технологические стартапы, такие как Swiggy, берут на себя гражданскую ответственность и вносят свой вклад в избирательный процесс. Надеюсь, они продолжат эту позитивную практику в будущем.»

Что касается планов IPO, то 26 сентября Swiggy подала пересмотренные проектные документы в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) для привлечения капитала через первичное публичное размещение акций. Обновленный предварительный проспект (UDRHP-I) указывает на то, что IPO будет включать новое размещение акций на сумму ₹3 750 крор, а также продажу 18,52 крор существующих акций через предложение на продажу (OFS).