Понедельник, 19 августа, 2024

X Илонa Маска подан в суд на 20 миллионов долларов за неоплаченные акции бывшим председателем Twitter.

X Илонa Маска подан в суд на 20 миллионов долларов за неоплаченные акции бывшим председателем Twitter.

Омид Кордестани, бывший председатель Twitter, начал юридическую борьбу против обновленной социальной медиа-платформы Илона Маска, X. Кордестани требует более 20 миллионов долларов в акциях, которые, по его утверждению, ему причитаются, но которые он не получил.

Кордестани занимал пост исполнительного председателя Twitter с 2015 по 2020 год и продолжал оставаться членом совета еще два года. Его иск утверждает, что Маск, который приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и переименовал его в X, отказывается выплачивать компенсацию в акциях, обещанную во время его работы.

Иск, поданный в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско, обвиняет X Corp. в том, что она воспользовалась многолетним обслуживанием Кордестани без соответствующей компенсации. Это юридическое действие является частью более широкой серии споров, связанных с Маском и бывшими руководителями Twitter. В начале этого года четверо бывших руководителей подали иск, утверждая, что Маск удержал более 128 миллионов долларов в виде выходных пособий после их увольнения.

X Corp. не прокомментировала иск.

До прихода в Twitter Кордестани был известной фигурой в технологической индустрии, занимая значимые должности в Google Alphabet Inc.

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