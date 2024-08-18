В детальном исследовании ученые определили, какие диеты эффективны для снижения риска развития болезни Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале «Болезнь Альцгеймера», в статье «Роль диеты в изменении риска болезни Альцгеймера: история и современное понимание».

Роль питания в снижении риска болезни Альцгеймера была тщательно изучена. Растительные диеты, такие как средиземноморская диета, а также традиционные китайская, японская и индийская кухни, продемонстрировали снижение риска, особенно по сравнению с западной диетой.

Уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера растет в этих странах, когда они переходят на западную диету. Это исследование определяет факторы риска деменции, включая высокое потребление насыщенных жиров, мяса, особенно красного мяса, такого как гамбургеры и барбекю, а также обработанного мяса, такого как хот-доги, и ультраобработанных продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных злаков.

Обзор также объясняет, почему некоторые продукты увеличивают или уменьшают риск болезни Альцгеймера. Например, мясо повышает риск деменции в большей степени, увеличивая такие факторы риска, как воспаление, инсулинорезистентность, окислительный стресс, насыщенные жиры, продукты поздней гликации и триметиламин N-оксид. Это исследование также выделяет несколько продуктов, которые защищают от болезни Альцгеймера, таких как зелень, яркие фрукты и овощи, бобовые (например, фасоль), орехи, омега-3 жирные кислоты и цельные зерна.

Ультраобработанные продукты могут увеличить риск ожирения и диабета, которые сами по себе являются факторами риска болезни Альцгеймера. Ультраобработанные продукты часто лишены тех ингредиентов, которые присутствуют в цельных растительных продуктах и защищают от деменции, таких как противовоспалительные компоненты и антиоксиданты.

Бедность является важным фактором риска болезни Альцгеймера в США, поскольку ультраобработанные продукты и мясо являются более дешевыми источниками энергии, чем фрукты, овощи, цельные злаки и другие более питательные продукты, что способствует ожирению.

В статье также предполагается, что уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера в США может увеличиться на 50% по сравнению с уровнями 2018 года к 2038 году. Этот расчет основан на сравнении тенденций ожирения в США с тенденциями болезни Альцгеймера. Это сравнение показывает 20-летнюю задержку между уровнями ожирения и уровнями болезни Альцгеймера. Эта оценка близка к оценке, опубликованной Ассоциацией болезни Альцгеймера в 2018 году, которая составила 56% увеличения. Наша оценка предполагает, что растущая тенденция к ожирению из-за потребления мяса и ультраобработанных продуктов является основной причиной деменции. Хотя наш личный риск болезни Альцгеймера можно снизить с помощью диеты, ожидается, что те, кто продолжит есть западную диету, будут иметь более высокий риск.

«Грант и Блейк всесторонне рассматривают и синтезируют роль диетических факторов в болезни Альцгеймера. Данные с разных точек зрения поддерживают идею, что диета, которая акцентирует внимание на фруктах, овощах, бобовых, орехах, цельных злаках и… снижает потребление мяса, особенно красного мяса, насыщенных жиров и ультраобработанных продуктов, связана с меньшим риском болезни Альцгеймера. Физическая inactivity и ожирение также способствуют повышенному риску. Кроме того, диетические и жизненные привычки, связанные с повышенным риском болезни Альцгеймера, известны своим влиянием на механизмы, считающиеся факторами риска, включая воспаление, инсулинорезистентность и окислительный стресс. Грант и Блейк приводят убедительные доводы, что, хотя требуется дальнейшее исследование для лучшего понимания механизмов, диета и факторы образа жизни, связанные с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами рака, вероятно, будут влиять на риск болезни Альцгеймера».

Эдвард Джованнукки, MD, ScD, профессор питания и эпидемиологии, Гарвардский университет.

«Грант и Блейк предоставляют всесторонний обзор диетических и других факторов, которые влияют на риск болезни Альцгеймера (АД). Кроме особого типа диеты они демонстрируют, что потребление красного мяса, инсулинорезистентность, ожирение, реактивные кислородные виды и окислительный стресс, фитохимические вещества и гомоцистеин, наряду с другими факторами, взаимодействуют с нейровоспалением и играют основную роль в этиологии АД. Этот трактат предоставляет отличное представление о модифицируемых факторах риска АД.