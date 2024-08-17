Ваш язык теперь может предсказывать диабет и инсульты с точностью 98%. Что говорит новый алгоритм?

Новый компьютерный алгоритм знаменует собой прорыв в прогнозировании диабета и инсульта. Анализируя цвет языка человека, алгоритм может предоставить точные результаты на 98%.

Алгоритм был разработан совместно Среднетехническим университетом и Университетом Южной Австралии (UniSA). Состояния, которые может обнаружить этот алгоритм, включают диабет, инсульт, анемию, астму, проблемы с печенью и желчным пузырем, COVID-19 и другие сосудистые и желудочно-кишечные заболевания.

«Цвет, форма и толщина языка могут указывать на целый ряд заболеваний», — сказал Али Аль-Наджи, адъюнкт-профессор MTU и UniSA.

«Обычно у людей с диабетом желтый язык; у онкологических больных язык пурпурного цвета с толстым сальным налетом; и у пациентов с острым инсультом наблюдается красный язык необычной формы», — добавил он.

Прорыв был достигнут благодаря серии экспериментов с использованием 5260 изображений для обучения алгоритмов машинного обучения распознаванию цвета языка.

Исследователи получили 60 изображений языка из двух учебных больниц на Ближнем Востоке, представляющих пациентов с различными заболеваниями. Модель искусственного интеллекта практически во всех случаях сопоставляла цвет языка с правильным заболеванием.

В статье, опубликованной в журнале Technologies, описывается, как система анализирует цвет языка для постановки диагноза в режиме реального времени, демонстрируя, что ИИ может значительно улучшить медицинскую практику.

Аль-Наджи объяснил, что ИИ копирует 2000-летнюю технику традиционной китайской медицины, где цвет, форма и толщина языка используются для диагностики проблем со здоровьем.

Например, у людей с диабетом язык обычно желтый, а у больных раком язык фиолетовый с толстым жирным налетом. У пациентов, перенесших инсульт, часто появляется красный язык необычной формы. Белый язык может указывать на анемию, тяжелые случаи Covid-19 связаны с темно-красным языком, а язык цвета индиго или фиолетового цвета указывает на сосудистые или желудочно-кишечные проблемы или астму.

В исследовании использовались камеры, расположенные на расстоянии 20 сантиметров от пациента, чтобы фиксировать цвет языка, а система визуализации прогнозировала состояние здоровья в режиме реального времени.

Соавтор UniSA профессор Джаван Чал отметил, что эту технологию в конечном итоге можно будет адаптировать для использования со смартфонами, что сделает скрининг заболеваний более доступным.