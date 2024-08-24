Воскресенье, 25 августа, 2024

Газа сообщает о первом случае полиомиелита за 25 лет, который оставил ребенка парализованным от полиомиелита типа 2

Газа сообщает о первом случае полиомиелита за 25 лет, который оставил ребенка парализованным от полиомиелита типа 2

10-месячный ребенок парализован вирусом полиомиелита типа 2 в Газе, что стало первым зарегистрированным случаем в регионе за 25 лет, как объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 августа. Этот случай вызвал срочные призывы к широкомасштабной вакцинации для предотвращения дальнейших вспышек.

Вариант вируса полиомиелита типа 2, хотя и не более опасен, чем типы 1 и 3, стал основной причиной недавних вспышек полиомиелита в регионах с низким уровнем вакцинации. ВОЗ призвала к немедленной вакцинации всех младенцев в Газе для сдерживания распространения вируса.

Призыв ВОЗ происходит на фоне продолжающегося конфликта между израильскими силами и палестинской вооруженной группировкой ХАМАС, который сильно затронул систему здравоохранения региона. Агентства ООН призвали к семидневной гуманитарной паузе в конфликте, чтобы облегчить кампании по вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Филипп Лазарини, глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев (УНРВА), подчеркнул срочность ситуации. «Полиомиелит не различает палестинских и израильских детей», — сказал он в посте на X. «Задержка гуманитарной паузы увеличит риск распространения среди детей.»

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил, что ребенок, который потерял движение в нижней левой ноге, находится в стабильном состоянии. Для борьбы с вспышкой ВОЗ запланировала два раунда кампаний по вакцинации в Газе, начиная с конца августа и продолжая до сентября 2024 года.

Полиомиелит — это высоко инфекционный вирус, который распространяется в основном через фекально-оральный путь и может вызвать тяжелый паралич. Недавно в сточных водах в Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис, районах, сильно пострадавших от конфликта и где живет много перемещенных палестинцев, были обнаружены следы вируса.

Дети младше пяти лет особенно уязвимы к полиомиелиту, что подчеркивает необходимость срочных и комплексных усилий по вакцинации, чтобы предотвратить новые случаи и защитить здоровье самых младших жителей Газы.

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