Исследование прогнозирует увеличение заболеваемости раком и смертности среди мужчин на 93% к 2050 году

Новое исследование предсказывает значительный рост числа диагнозов рака и смертности среди мужчин во всем мире к 2050 году. связанных с этим смертей среди мужчин в период с 2022 по 2050 год. Ожидается, что число диагностированных случаев вырастет с 5,4 миллиона в 2022 году до 10,5 миллиона в 2050 году.

В исследовании были проанализированы данные из 185 стран и территорий, охватывающие 30 различных типов рака. Исследователи связывают более высокий риск развития рака у мужчин с факторами образа жизни, такими как более высокий уровень курения и употребления алкоголя по сравнению с женщинами. Кроме того, мужчины реже проходят регулярные проверки на рак и чаще подвергаются воздействию канцерогенов на рабочем месте.

Один из ключевых выводов исследования подчеркивает, что мужчины в возрасте 65 лет и старше более уязвимы к раку из-за более низкой толерантности к лечению и поздней стадии диагностики. Экономические факторы также играют роль, поскольку некоторым пожилым мужчинам может быть трудно позволить себе необходимую медицинскую помощь. Исследование прогнозирует, что к 2050 году число смертей от рака среди пожилых мужчин вырастет с 3,4 миллиона до 7,7 миллиона, а общее количество случаев рака в этой возрастной группе увеличится с 6 миллионов в 2022 году до 13,1 миллиона к середине столетия.

Исследование также подчеркивает различия в результатах лечения рака в зависимости от экономического статуса страны. Например, ожидается, что в период с 2022 по 2050 год число случаев рака и смертность в таких регионах, как Африка и Восточное Средиземноморье, вырастут в 2,5 раза. Напротив, в Европе прогнозируется более скромный рост примерно на 50% за тот же период.

По прогнозам, к 2050 году рак легких останется ведущей причиной заболеваемости раком и смертности во всем мире, увеличившись на 87% по сравнению с уровнем 2022 года. Ожидается также значительный рост заболеваемости раком простаты и колоректальным раком. Между тем, прогнозируется, что рак мочевого пузыря станет более распространенным и смертоносным, а рак кожи также может способствовать повышению уровня смертности.

Чтобы справиться с этими тревожными тенденциями, исследователи подчеркивают необходимость улучшения инфраструктуры здравоохранения и доступа к медицинской помощи, особенно в странах с низким уровнем дохода. Они подчеркивают важность расширения всеобщего охвата услугами здравоохранения для обеспечения лучших результатов лечения рака во всем мире. Укрепление базовых услуг по лечению рака и увеличение доступности медицинских работников рассматриваются как важнейшие шаги в подготовке к прогнозируемому росту заболеваемости раком и смертности к 2050 году.