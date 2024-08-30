Микропластик найден в человеческих мозгах; тревожные новые исследования раскрывают

Пластик — это материал, присутствующий во многих аспектах повседневной жизни, от одежды и автомобилей до мобильных телефонов, бутылок с водой и контейнеров для еды.

Пластик — это материал, присутствующий во многих аспектах повседневной жизни, от одежды и автомобилей до мобильных телефонов, бутылок с водой и контейнеров для еды. Однако новые исследования усилили опасения по поводу его потенциального влияния на здоровье человека. Впервые ученые в США обнаружили микропластик — крошечные частицы пластика — в тканях мозга человека. Несмотря на то что это исследование все еще ожидает независимой проверки, СМИ описали его как тревожное и вызывающее беспокойство.

Что такое микропластик и как он влияет на нас? Микропластик — это крошечные частицы, образующиеся в результате разложения крупных пластиковых предметов. Обычно их определяют как менее пяти миллиметров в диаметре, некоторые частицы настолько малы, что не видны невооруженным глазом. Несмотря на их маленький размер, микропластик широко распространен в окружающей среде и обнаружен в источниках питьевой воды и повседневных продуктах питания. Это постоянное и длительное воздействие микропластика делает его потенциальное влияние на здоровье человека серьезной проблемой. Хотя исследования его воздействия все еще ограничены, они постепенно расширяются.

Подробности прорывного исследования Недавнее исследование проанализировало 51 образец, собранный в ходе обычных вскрытий в Альбукерке, штат Нью-Мексико, с фокусом на тканях печени, почек и мозга у мужчин и женщин. Поскольку частицы настолько малы, исследователи использовали передовое оборудование для определения химического состава микропластика в образцах, а не пытались увидеть их с помощью обычных микроскопов.

Результаты исследования шокировали: концентрация микропластика в тканях мозга была в 30 раз выше, чем в образцах печени и почек. Это открытие привело исследователей к предположению, что высокая кровоток в мозге может переносить большее количество пластиковых частиц в мозг, или что печень и почки могут лучше справляться с внешними токсинами. Кроме того, отсутствие регулярного обновления клеток в мозге может способствовать накоплению пластика быстрее, чем в других органах.

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Исследование также показало значительное увеличение присутствия микропластика в тканях мозга, с увеличением примерно на 50% с 2016 по 2024 год. Большинство обнаруженных микропластиков состояло из полиэтилена, широко производимого пластика, используемого в таких предметах, как крышки для бутылок и пластиковые пакеты. Хотя это исследование — первое, которое обнаруживает микропластик в тканях мозга человека, оно все еще считается «предварительным» и не прошло независимую проверку другими учеными.

Как микропластик попадает в мозг? Микропластик обычно попадает в организм человека через потребление загрязненной пищи и воды. Попав в организм, они могут вмешиваться в микробиом кишечника, вызывать воспаление и оказывать ряд здоровительных эффектов по всему телу, включая мозг. Эта связь известна как «ось кишечник-мозг» и важна для понимания того, как эти частицы могут влиять на здоровье.

Люди также могут вдыхать микропластик из воздуха, который затем попадает в кровоток и распространяется на различные органы. Ранее проведенные исследования показали наличие микропластика в человеческом кале, суставах, печени, половых органах, кровеносных сосудах и сердце. Исследования диких рыб и лабораторных мышей показали, что поглощенный микропластик может перемещаться из кишечника в кровоток и достигать мозга.

Чтобы попасть в ткани мозга, микропластик должен пройти через гематоэнцефалический барьер, слой клеток, предназначенный для защиты мозга от вредных веществ в крови. Хотя это вызывает обеспокоенность, это не является полной неожиданностью, так как микропластик также обнаруживался в других тканях человека, включая мочу, яички и плаценту.

Потенциальные риски для здоровья: что мы знаем на данный момент? Полное влияние микропластика на здоровье мозга человека пока неизвестно. Лабораторные эксперименты показывают, что он может увеличивать воспаление, повреждать нейроны, изменять экспрессию генов и даже изменять структуру мозга. Помимо физического присутствия пластиковых частиц, также беспокоит, что микропластик может переносить экологические токсины или бактерии в организм и вокруг него.

Химические вещества в пластике, такие как известный эндокринный разрушитель бисфенол A (BPA), могут утекать из микропластика в организм. Учитывая крошечный размер микропластика и разнообразие типов пластика — более 13,000 химических веществ идентифицировано в пластиковых продуктах — изучение его воздействия представляет собой сложную задачу. Кроме того, экологические и пищеварительные процессы могут вызывать разрушение этих пластиков, усложняя лабораторные исследования.

Исследователи изучают, как эти факторы влияют на поведение микропластика в организме и может ли улучшение здоровья кишечника через диету или пробиотики уменьшить его абсорбцию в кровоток, тем самым предотвращая его распространение на другие органы.

Как минимизировать воздействие микропластика Микропластик настолько широко распространен в окружающей среде, что полностью избежать его воздействия практически невозможно. Однако до получения дополнительных научных данных индивидуумы могут принимать меры для снижения своего воздействия на пластик. Избегать упаковки из одноразового пластика, особенно для еды и напитков, а также избегать повторного разогрева еды в пластиковых контейнерах — это простые и эффективные меры. Кроме того, снижение воздействия синтетических волокон в одежде и домашних товарах также может помочь уменьшить присутствие микропластика в повседневной жизни.