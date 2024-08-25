Понедельник, 26 августа, 2024

Новое лечение рака прямой кишки дает шанс избежать хирургического вмешательства, показывает исследование

Новое лечение рака прямой кишки дает шанс избежать хирургического вмешательства, показывает исследование

Положительные результаты нового лечения местно распространенного рака прямой кишки включают возможность полного избегания хирургического вмешательства и снижение вероятности рецидива. Согласно подробному исследованию, проведенному в Университете Уппсалы и опубликованному в eClinicalMedicine, этот подход является полезным.

Эффективность нового метода «Опухоль исчезает полностью чаще, что увеличивает шанс избежать хирургического вмешательства и сохранить нормальную функцию прямой кишки. Более того, наблюдается меньше метастазов», — сказал Бенгт Глимелиус, профессор онкологии в Университете Уппсалы и старший консультант в Университетской больнице Уппсалы.

Влияние на пациентов и лечение Рак прямой кишки затрагивает около 2 000 человек в Швеции каждый год. Из них треть имеет высокий риск рецидива. При диагностике часто удаляется часть кишечника, что может привести к необходимости стомы или проблемам с контролем за кишечником. Пациенты обычно получают лучевую терапию или комбинацию лучевой терапии и химиотерапии в течение пяти недель, после чего проводится операция и обычно дополнительный курс химиотерапии до шести месяцев.

Результаты исследования Исследование, проведенное Университетом Уппсалы в рамках повседневной медицинской практики, показывает, что можно удвоить шанс на устранение необходимости хирургического удаления части кишечника, если все лучевые и химические терапии проводятся сначала, а операция оставляется лишь при необходимости.

«Если опухоль полностью исчезает во время лечения, операция не требуется. Это означает, что прямая кишка сохраняется, и необходимость в стоме и новой прямой кишке исключается», — сказал Глимелиус. В исследовании участвовало большое количество врачей, исследователей и исследовательских медсестер. Данные о пациентах были собраны из Шведского регистра рака толстой кишки (SCRCR), включающего 461 пациента.

Сравнение с традиционным лечением Местно распространенный рак прямой кишки традиционно лечится комбинацией лучевой терапии и химиотерапии, за которой следует операция и дальнейшая химиотерапия. Четыре года назад в рандомизированном исследовании показано, что новый подход — неделя лучевой терапии, а затем немного больше четырех месяцев химиотерапии — приводит к большему количеству полностью исчезающих опухолей и меньшему количеству отдаленных метастазов. Хотя позднее было отмечено немного больше локальных рецидивов, Уппсала стала первым регионом, принявшим этот метод, хотя и с сокращенным периодом химиотерапии до трех месяцев. Несколько других регионов последовали примеру.

Подтверждение результатов Новое исследование подтверждает результаты предыдущего рандомизированного исследования, при этом увеличение локальных рецидивов не наблюдается. «Старый метод лечения не позволил обнаружить опухоль у 14% пациентов, которые перенесли операцию. Новый метод удвоил эту цифру до 28%. Новое шведское исследование показало те же результаты, но без увеличения частоты локальных рецидивов после почти пяти лет наблюдения. Важно показать, что экспериментальные методы также работают в повседневной медицинской практике», — добавил Глимелиус.

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