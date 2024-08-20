Почему «Mpox» был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией? Причины и симптомы объяснены

Mpox снова был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что стало вторым случаем с 2022 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила это предупреждение самого высокого уровня.

Вирус быстро распространяется по Африке, вызывая опасения по поводу его возможного распространения на другие континенты.

В своем заявлении в среду ВОЗ сообщила, что в этом году в Африке было зарегистрировано более 14 000 случаев заболевания и 524 смерти, что превышает показатели прошлого года. За день до этого Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также объявили mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Что такое Mpox?

Mpox — это вирусная инфекция, поражающая как людей, так и животных. Он относится к роду Orthopoxvirus, группе вирусов, вызывающих заболевания, похожие на оспу. Инфекция обычно проявляется в виде сыпи с выпуклыми прыщиками или пузырями на коже, которые могут быть заполнены жидкостью или гноем, а затем покрываются коркой и заживают. Mpox похож на оспу, которая была искоренена, а также на другие оспенные вирусы, такие как коровья оспа.

Впервые заболевание было выявлено у обезьян в 1958 году, отсюда и первоначальное название «обезьяна оспа». Первый случай заболевания человека был зарегистрирован в 1970 году у девятимесячного мальчика из Демократической Республики Конго. В 2022 году ВОЗ рекомендовала переименовать вирус в «mpox», чтобы уменьшить стигму и его связь с обезьянами, так как вирус также может заражать грызунов и людей.

Текущая ситуация серьезная, вирус быстро распространяется по Африке, что заставляет мировые здравоохранительные органы принимать меры для предотвращения более широкого распространения.

Как передается Mpox?

Вирус mpox передается человеку либо через тесный контакт с инфицированным человеком или животным.

Передача вируса от животных к человеку обычно происходит через укусы, царапины или прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями или ранами инфицированного животного.

Передача вируса от человека к человеку может происходить несколькими способами:

Прямой контакт с кожными поражениями, биологическими жидкостями или респираторными каплями инфицированного человека. Продолжительное взаимодействие лицом к лицу с инфицированным человеком.

Прикосновение к зараженным предметам, таким как постельное белье или одежда, которые были в контакте с вирусом, хотя этот способ передачи редок.

Вирус может проникать в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки, включая глаза, нос и рот.

В Швеции зарегистрирован первый случай штамма Mpox за пределами Африки на фоне глобального предупреждения о состоянии здоровья.

Симптомы штамма Mpox

К общим симптомам mpox относятся сыпь, лихорадка, боль в горле, головная боль, мышечные боли, боли в спине, усталость и увеличение лимфатических узлов. Заболевание часто сопровождается гриппоподобными симптомами и гнойными поражениями.

Хотя обычно оно протекает в легкой форме, оно может быть смертельным. Дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом, например, ВИЧ-инфицированные, находятся в группе повышенного риска осложнений.