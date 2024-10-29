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Вторник, 29 октября, 2024
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Космические Чудеса: Хаббл Захватывает Галактику, Мчащуюся Сквозь Пространство

Как мы знаем, внешнее пространство заполнено удивительными визуальными зрелищами. В недавнем событии телескоп Хаббл запечатлел изображение спиральной галактики, мчащейся, словно она выстрелена из космической пушки.

Космические Чудеса: Хаббл Захватывает Галактику, Мчащуюся Сквозь Пространство

Как мы знаем, внешнее пространство заполнено удивительными визуальными зрелищами. В недавнем событии телескоп Хаббл запечатлел изображение спиральной галактики, мчащейся, словно она выстрелена из космической пушки.

Галактика в Центре Внимания
Галактика, о которой идет речь, находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли и является частью Скопления Девы, которое представляет собой большую группу галактик. Запечатленное изображение демонстрирует галактику, как будто у нее есть кометоподобный хвост газа, струящегося из центра, когда она мчится среди своих галактических соседей.

Увлекательные Перспективы
«Сцены, в которых галактики появляются с точки зрения Земли, захватывающи; многие из них кажутся спокойно висящими в пустоте пространства, как будто они подвешены на нитке, в то время как другие участвуют в гораздо более динамичных ситуациях!» — сказали официальные лица NASA в заявлении, приуроченном к выпуску нового изображения. «Внешний вид может быть обманчивым для объектов, находящихся так далеко от Земли».

IC 3225: Член Скопления Девы
Галактика IC 3225 выглядит как визуальное чудо, но она всего лишь одна из более чем 1300 членов Скопления Девы, несколько из которых видны на запечатленном изображении. По мере того как IC 3225 движется по пространству, она сталкивается с сопротивлением газа и пыли в межкластере, что приводит к тому, что называется ударным давлением.

Влияние на Формирование Звезд
Когда газ удаляется из галактики, ее давление меняется, что может либо подавлять, либо усиливать формирование звезд, придавая ей искаженный вид. В случае IC 3225 на нижнем левом углу заметна яркая плотная рука, полная молодых, горячих голубых звезд. Здесь давление сжало галактику, что привело к увеличению формированию звезд.

Удлиненный Хвост IC 3225
В резком контрасте верхняя правая часть галактики демонстрирует удлиненный хвост. Эта область выглядит более растянутой, поскольку звездообразующий газ и пыль были удалены, что привело к меньшим популяциям звезд.

Мнения NASA
Официальные лица NASA отметили: «IC 3225 сейчас не так близка к центру кластера, но астрономы пришли к выводу, что она подверглась ударному давлению в прошлом». Они также объяснили: «Находясь в таком переполненном поле, близкая встреча с другой галактикой также могла подтянуть IC 3225 и создать эту форму».

Это замечательное искажение служит мощным напоминанием о гигантских силах, действующих на астрономических масштабах, способных перемещать и изменять целые галактики.

В заключение, поразительные особенности IC 3225 подчеркивают сложные взаимодействия между галактиками, раскрывая динамические процессы, формирующие вселенную.

Filed under

галактика Дева ударное давление формирование звезд. Хаббл
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