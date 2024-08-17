Не пропустите метеорный дождь Персеиды 2024 года: Руководство по наблюдению на пик

Приготовьтесь увидеть потрясающее небесное зрелище, так как метеорный дождь Персеиды, одно из самых захватывающих событий летнего ночного неба, приближается к своему пику. В 2024 году Персеиды будут активны с 17 июля по 24 августа, а пик ожидается с понедельника, 12 августа, на вторник, 13 августа, как сообщает The Guardian. Названные «лучшим метеорным дождем года» NASA, Персеиды могут производить около 50–100 метеоров в час при оптимальных условиях наблюдения.

«С быстрыми и яркими метеорами Персеиды часто оставляют длинные «следы» света и цвета, когда они проносятся через атмосферу Земли. Персеиды — один из самых обильных дождей метеоров, где можно увидеть около 50–100 метеоров в час. Они происходят в теплую летнюю ночь, что позволяет наблюдателям неба комфортно наблюдать их», — сообщает NASA.

Когда и где смотреть метеорный дождь Персеиды? Точка радианта метеорного дождя Персеиды расположена в созвездии Персея, с наилучшими условиями для наблюдения в Северном полушарии, вдали от городских огней. Чтобы улучшить ваше наблюдение, используйте расслабленное периферическое зрение, то есть смотрите из угла глаза. Оптимальное время для наблюдения за метеорами — с полуночи до 5:30 утра 12-13 августа, когда луна находится за горизонтом.

Доктор Эд Блумер, старший астроном Королевской обсерватории Гринвича, сказал: «Персей восходит на северо-востоке, когда солнце садится, поэтому вам следует смотреть, возможно, больше на восток».

Чтобы увеличить свои шансы на наблюдение метеорного дождя Персеиды, учтите следующие советы:

Найдите темное место с минимальным световым загрязнением, чтобы ваши глаза могли привыкнуть к естественной тьме.

Если вы находитесь в городе, постарайтесь расположиться подальше от уличных фонарей и других искусственных источников света.

Избегайте смотреть на ваш телефон или любые экраны, так как яркий дисплей может помешать вашей ночной видимости и усложнить обнаружение слабых метеоров.

Если вы не можете наблюдать метеорный дождь Персеиды лично, вы можете подключиться к каналу Virtual Telescope Project на YouTube. Известный астрофизик Джанлука Маси будет транслировать событие в прямом эфире, привнося чудо ночного неба прямо на ваш экран.

Что вызывает метеорный дождь Персеиды? Метеорный дождь Персеиды — это небесное явление, вызванное остатками кометы Суифт-Таттл, древнего ледяного объекта, который вращается вокруг Солнца на протяжении веков. Комета Суифт-Таттл приближается к Земле каждые 133 года, оставляя за собой след из обломков. Последнее путешествие кометы через внутреннюю солнечную систему произошло в 1992 году, и каждое лето, когда Земля пересекает это поле обломков, мы наслаждаемся зрелищем метеорного дождя Персеиды.

Что такое метеорный дождь? Метеорный дождь — это впечатляющее астрономическое явление, когда множество мелких космических частиц, обычно обломков комет или астероидов, проникают в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие полосы света на ночном небе. Эти частицы, часто не больше песчинок или пыли, известны как метеоры или падающие звезды, хотя они не являются настоящими звездами.

Хотя большинство метеоров полностью сгорают, не оставляя физических следов, иногда более крупные фрагменты выживают при прохождении через атмосферу и достигают поверхности Земли в виде метеоритов. Два наиболее известных метеорных дождя каждый год — это Персеиды, пик которых приходится на середину августа, и Геминиды, достигающие пика в середине декабря.