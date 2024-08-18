Понедельник, 19 августа, 2024

Прорывное исследование показывает, что препарат от рака крови усиливает радиотерапию при опухолях мозга

Прорывное исследование показывает, что препарат от рака крови усиливает радиотерапию при опухолях мозга

Недавнее исследование дает новые надежды для пациентов с опухолями головного мозга низкой степени злокачественности, особенно с менингиомами, предполагая, что препараты, изначально разработанные для лечения кровяных раков, могут значительно повысить эффективность радиотерапии.

Менингиомы составляют около 36% от начальных диагнозов опухолей мозга и часто поддаются управлению хирургическим путем. Однако в случаях, когда операция невозможна, необходимо применение радиотерапии. Несмотря на свою эффективность, радиотерапия может вызывать серьезные побочные эффекты и потенциальный рост опухоли из-за устойчивости к лечению.

Исследователи Центра исследований опухолей мозга Университета Плимута провели революционное исследование по этой проблеме. Команда во главе с доктором Юри На и профессором Оливером Ханеманом изучила, как радиационные повреждения влияют на опухолевые клетки и исследовала способы смягчения этих повреждений. Их результаты, опубликованные в журнале eBioMedicine, обещают.

Исследование сосредоточилось на клетках менингиомы и показало, что повреждения, вызванные радиацией, вызывают повышение уровня фермента гистона деацетилазы 6 (HDAC6), который связан с ростом опухоли. Однако, применяя ингибитор HDAC6 Cay10603 перед радиотерапией, исследователи смогли подавить рост опухолевых клеток и усилить их гибель.

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Доктор На, старший научный сотрудник и ведущий автор исследования, подчеркнул потенциал комбинирования Cay10603 с радиотерапией. «Cay10603 изначально был разработан для нацеливания на HDAC, общий мишень для некоторых препаратов против рака крови. Наше исследование показывает, что его использование вместе с радиотерапией может более эффективно уничтожать раковые клетки, минимизируя серьезные побочные эффекты, связанные с высокими дозами радиации», — объяснил доктор На.

Профессор Ханеман, директор Центра исследований опухолей мозга, подчеркнул важность этого подхода. Хотя пан-HDAC ингибиторы были одобрены такими регулирующими органами, как FDA и EMA, Cay10603 сам по себе еще не лицензирован в Великобритании, и аналогичные ингибиторы HDAC не использовались клинически. «Это положительный шаг вперед, но необходимо больше прогресса, прежде чем это лечение сможет непосредственно принести пользу пациентам», — отметил он.

Brain Tumour Research, финансирующая устойчивые исследования в специализированных центрах Великобритании, выступает за увеличение государственных и благотворительных инвестиций в исследования опухолей мозга. Цель состоит в ускорении разработки новых методов лечения и в конечном итоге в нахождении излечения. Благотворительная организация поддерживает призыв к ежегодному национальному бюджету в размере 35 миллионов фунтов стерлингов для улучшения выживаемости и результатов для пациентов, что соответствует уровням финансирования других видов рака, таких как рак молочной железы и лейкемия.

Доктор Карен Нобл, директор по исследованиям, политике и инновациям в Brain Tumour Research, выразила энтузиазм по поводу результатов исследования. «Мы рады видеть такие многообещающие результаты из нашего Центра передового опыта. Продолжение финансирования ранних этапов исследований крайне важно для открытия новых и усовершенствованных методов лечения, и мы надеемся, что это исследование приведет к клиническим испытаниям для пациентов с менингиомами.»

31-летняя Кэти Эверетт из Ромси, Хэмпшир, которая была диагностирована с менингиомой в июле 2021 года, поделилась своей реакцией на эту новость. После двух операций и шести недель радиотерапии ее последние результаты МРТ стабилизировались. «Эти новости очень обнадеживающие и успокаивающие. Знать, что такие достижения могут помочь людям, как я, и тем, кто должен пройти несколько курсов радиотерапии, — это обнадеживает», — сказала она.

По мере продолжения исследований потенциальное сочетание существующих препаратов и радиотерапии открывает новые перспективы в лечении менингиом и улучшении результатов для пациентов, сталкивающихся с этими трудными опухолями.

(Включает вклад агентств)

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