Прорывное исследование показывает, что препарат от рака крови усиливает радиотерапию при опухолях мозга

Недавнее исследование дает новые надежды для пациентов с опухолями головного мозга низкой степени злокачественности, особенно с менингиомами, предполагая, что препараты, изначально разработанные для лечения кровяных раков, могут значительно повысить эффективность радиотерапии.

Менингиомы составляют около 36% от начальных диагнозов опухолей мозга и часто поддаются управлению хирургическим путем. Однако в случаях, когда операция невозможна, необходимо применение радиотерапии. Несмотря на свою эффективность, радиотерапия может вызывать серьезные побочные эффекты и потенциальный рост опухоли из-за устойчивости к лечению.

Исследователи Центра исследований опухолей мозга Университета Плимута провели революционное исследование по этой проблеме. Команда во главе с доктором Юри На и профессором Оливером Ханеманом изучила, как радиационные повреждения влияют на опухолевые клетки и исследовала способы смягчения этих повреждений. Их результаты, опубликованные в журнале eBioMedicine, обещают.

Исследование сосредоточилось на клетках менингиомы и показало, что повреждения, вызванные радиацией, вызывают повышение уровня фермента гистона деацетилазы 6 (HDAC6), который связан с ростом опухоли. Однако, применяя ингибитор HDAC6 Cay10603 перед радиотерапией, исследователи смогли подавить рост опухолевых клеток и усилить их гибель.

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Доктор На, старший научный сотрудник и ведущий автор исследования, подчеркнул потенциал комбинирования Cay10603 с радиотерапией. «Cay10603 изначально был разработан для нацеливания на HDAC, общий мишень для некоторых препаратов против рака крови. Наше исследование показывает, что его использование вместе с радиотерапией может более эффективно уничтожать раковые клетки, минимизируя серьезные побочные эффекты, связанные с высокими дозами радиации», — объяснил доктор На.

Профессор Ханеман, директор Центра исследований опухолей мозга, подчеркнул важность этого подхода. Хотя пан-HDAC ингибиторы были одобрены такими регулирующими органами, как FDA и EMA, Cay10603 сам по себе еще не лицензирован в Великобритании, и аналогичные ингибиторы HDAC не использовались клинически. «Это положительный шаг вперед, но необходимо больше прогресса, прежде чем это лечение сможет непосредственно принести пользу пациентам», — отметил он.

Brain Tumour Research, финансирующая устойчивые исследования в специализированных центрах Великобритании, выступает за увеличение государственных и благотворительных инвестиций в исследования опухолей мозга. Цель состоит в ускорении разработки новых методов лечения и в конечном итоге в нахождении излечения. Благотворительная организация поддерживает призыв к ежегодному национальному бюджету в размере 35 миллионов фунтов стерлингов для улучшения выживаемости и результатов для пациентов, что соответствует уровням финансирования других видов рака, таких как рак молочной железы и лейкемия.

Доктор Карен Нобл, директор по исследованиям, политике и инновациям в Brain Tumour Research, выразила энтузиазм по поводу результатов исследования. «Мы рады видеть такие многообещающие результаты из нашего Центра передового опыта. Продолжение финансирования ранних этапов исследований крайне важно для открытия новых и усовершенствованных методов лечения, и мы надеемся, что это исследование приведет к клиническим испытаниям для пациентов с менингиомами.»

31-летняя Кэти Эверетт из Ромси, Хэмпшир, которая была диагностирована с менингиомой в июле 2021 года, поделилась своей реакцией на эту новость. После двух операций и шести недель радиотерапии ее последние результаты МРТ стабилизировались. «Эти новости очень обнадеживающие и успокаивающие. Знать, что такие достижения могут помочь людям, как я, и тем, кто должен пройти несколько курсов радиотерапии, — это обнадеживает», — сказала она.

По мере продолжения исследований потенциальное сочетание существующих препаратов и радиотерапии открывает новые перспективы в лечении менингиом и улучшении результатов для пациентов, сталкивающихся с этими трудными опухолями.

(Включает вклад агентств)