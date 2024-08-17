Воскресенье, 18 августа, 2024

США: Ночь чудес в Оклахоме — Метеорный дождь, сильные штормы и Северное сияние

США: Ночь чудес в Оклахоме — Метеорный дождь, сильные штормы и Северное сияние

Прошлой ночью Оклахома стала свидетелем небесногои метеорологического зрелища, когда она испытала необычное стечение природных явлений. Наблюдатели за небом в регионе были очарованы пиковым метеорным дождем, интенсивными штормами и необычным проявлением Северного сияния, все это происходило одновременно.

Основным событием вечера стал метеорный дождь, достигший своего пика и предоставивший захватывающее зрелище падающих звезд на ночном небе. Метеорный дождь был дополнен мощным штормом, прошедшим по региону, что добавило драматических эффектов к небесному шоу.

К магии события добавилось редкое появление Северного сияния, которое не часто видно в этой части США. Сочетание этих элементов создало уникальную и завораживающую атмосферу.

Яркая визуальная запись события была зафиксирована в виде стека из шести изображений, показывающих лучшие метеоры за 20 минут. В основании стека изображены шторм и сияние, подчеркивающие редкость сочетания этих явлений. Изображения показывают захватывающее сочетание следов метеоров на фоне штормовых облаков и мерцающего сияния.

«Прошлой ночью в Оклахоме было волшебно. Пик метеорного дождя, сильные штормы и редкое появление Северного сияния. Это стек из шести изображений с лучшими метеорами за 20 минут вокруг основной картинки шторма и сияния. Стоило 45 минут паники, чтобы найти местоположение», — говорится в посте на X.

Редкое сочетание метеорных дождей, сильной погоды и Северного сияния сделало ночь в Оклахоме поистине незабываемой.

Для тех, кто пропустил прямой эфир, потрясающие изображения и видео теперь распространяются в интернете, предлагая взгляд на магическую ночь, разворачивавшуюся в небе над Оклахомой.

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