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Пятница, 18 октября, 2024
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Prada присоединяется к NASA: новые скафандры готовы к возвращению на Луну в 2026 году

NASA готовится к возвращению человечества на Луну в 2026 году, и итальянский модный дом Prada вступает в дело со стилем.

Prada присоединяется к NASA: новые скафандры готовы к возвращению на Луну в 2026 году

NASA готовится к возвращению человечества на Луну в 2026 году, и итальянский модный дом Prada вступает в дело со стилем. На Международном конгрессе астронавтов в Милане на этой неделе была представлена Экстравагантная Мобильная Установка Axiom (AxEMU), демонстрирующая инновационный дизайн для предстоящей миссии Artemis III.

Слияние моды и функциональности Сотрудничество между Axiom Space и Prada направлено на переопределение разработки скафандров. «Наши элитные команды переопределили разработку скафандров, открыв новые пути к инновационным решениям и применив современный подход к дизайну для AxEMU», — сказал президент Axiom Space Мэтт Онклер. «Мы сломали стереотипы.»

Скафандры AxEMU придают первостепенное значение безопасности астронавтов, одновременно повышая их мобильность, что является критически важным фактором для деятельности в жесткой лунной среде.

Ключевые характеристики скафандра AxEMU Новые скафандры предлагают значительные улучшения в гибкости и производительности, с специализированными инструментами, адаптированными для научных миссий. Ключевые характеристики включают:

  • Дизайн «один размер подходит всем»
  • Встроенные светильники и HD-камера
  • Возможности связи 4G/LTE
  • Опции питания в скафандре

Скафандры разработаны для работы в экстремальных температурах, особенно в южном полюсе Луны, где условия могут быть суровыми. Они могут выдерживать холод постоянных теневых областей в течение как минимум двух часов и позволяют астронавтам выполнять выходы в открытый космос не менее восьми часов.

Задачи впереди для миссии Artemis III Несмотря на восторг вокруг лунной экспедиции, американская космическая программа столкнулась с проблемами, включая технические задержки и проблемы с финансированием. В 2019 году администрация Трампа поставила цель NASA высадить людей на Луну к 2024 году, с видением будущих миссий на Марс. Однако задержки в соблюдении критериев дизайна скафандров отложили эти амбициозные временные рамки.

Когда Artemis III будет запущена, это станет историческим моментом, так как она включит первую женщину и первого человека цветной кожи, ступившего на лунную поверхность. Axiom Space сообщила, что AxEMU приближается к финальной стадии разработки, успешно завершив критическую симуляцию под давлением, что не наблюдалось со времен миссий Apollo.

Filed under

NASA prada
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