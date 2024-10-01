SpaceX спасает застрявших астронавтов на МКС

Капсула Dragon компании SpaceX успешно состыковалась с МКС, чтобы спасти двух астронавтов, оказавшихся в затруднительном положении

В рамках важной миссии капсула Dragon компании SpaceX успешно пристыковалась к Международной космической станции (МКС), чтобы спасти двух астронавтов, оставшихся там из-за неисправности капсулы Starliner от Boeing. Капсула Dragon, которая имела два свободных места для астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс, пристыковалась в 17:30 по восточному времени (22:30 BST), когда МКС находилась на высоте 265 миль (426 км) над Ботсваной.

Ожидание возвращения на Землю

Уилмор и Уильямс изначально прибыли на МКС в июне на борту капсулы Starliner от Boeing для восьмидневной миссии. Однако техническая проблема во время полета вынудила их продлить свое пребывание. Обнаруженная неисправность в системе двигателей капсулы сделала ее небезопасной для возвращения астронавтов на Землю на Starliner. В результате NASA приняла решение отправить капсулу Dragon компании SpaceX для спасения застрявших астронавтов. Теперь их возвращение на Землю запланировано на февраль.

Капсула Dragon была запущена с мыса Канаверал, штат Флорида, в субботу, на борту находились астронавт NASA Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. Они временно присоединятся к экипажу МКС, прежде чем безопасно вернуть Уилмора и Уильямс на Землю.

Задержки и трудности

Миссия столкнулась с кратковременной задержкой из-за урагана Хелен, который нанес значительные разрушения на юго-востоке США, включая Флориду. Изначально запуск был запланирован на четверг, но был перенесен на субботу для обеспечения безопасных условий.

После стыковки кадры изнутри МКС показали, как Хейг и Горбунов были тепло встречены экипажем, улыбающимися и позирующими для фотографий, присоединившись к своим коллегам в космосе.

Проблемы с Starliner

Первый полет Starliner 5 июня ознаменовал первую попытку Boeing отправить астронавтов на МКС. Однако миссия была омрачена техническими проблемами, включая утечки гелия в системе двигателей и неисправности двигателей. Программа Starliner сталкивалась с многочисленными задержками на протяжении многих лет, включая неудачи на беспилотных испытательных полетах в 2019 и 2022 годах.

После месяцев расследований инженерами Boeing и NASA космическое агентство в конце августа пришло к выводу, что использование Starliner для возвращения Уилмора и Уильямс на Землю небезопасно. Проблемы с космическим кораблем отложили планы Boeing на несколько лет.

Будущее космических полетов

NASA вывело из эксплуатации свой флот шаттлов в 2011 году, оставив агентство зависимым от российского космического корабля «Союз» для транспортировки астронавтов на МКС и обратно. Однако в 2014 году NASA заключило контракты с Boeing и SpaceX на сумму $4,2 миллиарда и $2,6 миллиарда соответственно на создание новых космических кораблей для доставки астронавтов.

Компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, стала первой частной компанией, отправившей астронавтов на МКС в 2020 году, что стало важной вехой в будущем американских космических исследований. Недавняя миссия по спасению застрявших астронавтов подтверждает ключевую роль SpaceX в миссиях NASA, поскольку агентство продолжает сокращать свою зависимость от иностранных космических кораблей для пилотируемых миссий.

Капсула Dragon компании SpaceX успешно пристыковалась к МКС, чтобы спасти двух астронавтов, оставшихся там из-за неисправности капсулы Starliner компании Boeing. Миссия была ненадолго отложена из-за урагана Хелен, но оперативный ответ SpaceX подчеркивает ее растущую важность в космических миссиях NASA. С учетом проблем Starliner компании Boeing, SpaceX продолжает укреплять свои позиции в будущем космических полетов.