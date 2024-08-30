SpaceX спасет астронавтов, пока Boeing и NASA конфликтуют из-за проблем со Starliner

В драматическом повороте событий SpaceX готовится к спасению астронавтов Суниты Уильямс и Батча Уилмора, которые должны вернуться на Землю в феврале 2025 года. Это происходит на фоне продолжающихся споров между NASA и Boeing по поводу состояния космического корабля Starliner, который столкнулся с серьезными техническими проблемами.

В драматическом повороте событий SpaceX готовится к спасению астронавтов Суниты Уильямс и Батча Уилмора, которые должны вернуться на Землю в феврале 2025 года. Это происходит на фоне продолжающихся споров между NASA и Boeing по поводу состояния космического корабля Starliner, который столкнулся с серьезными техническими проблемами.

Астронавты, начавшие свою миссию 5 июня, оказались заблокированными на Международной космической станции (МКС) из-за постоянных проблем с Starliner, включая неисправные двигатели и утечки гелия. NASA и Boeing вели напряженные переговоры о том, как лучше всего решить ситуацию, при этом Boeing настаивала, что их космический корабль «достаточно хорош», чтобы вернуть астронавтов домой. Однако NASA решительно не согласна с этим, считая заверения Boeing «крайне безответственными».

Согласно недавнему отчету New York Post, внутренние коммуникации выявили жаркий обмен мнениями между руководством NASA и Boeing. Один из сотрудников NASA раскритиковал позицию Boeing, подчеркнув риск катастрофического сбоя и возможные последствия для репутации NASA. В конечном итоге агентство решило сотрудничать с SpaceX для проведения спасательной миссии, что стало значительным изменением в их подходе.

Руководитель программы Commercial Crew в Boeing, Марк Наппи, подтвердил решение в внутреннем электронном письме, выразив готовность поддержать выбор NASA. Несмотря на неудачу, Boeing продолжает быть преданной безопасности своего космического корабля, с планами на проведение беспилотной миссии по возвращению Starliner 6 сентября. Эта миссия направлена на демонстрацию приверженности компании к решению проблем и проверке надежности ее космического корабля.

Пока SpaceX готовит свой космический аппарат Crew Dragon для спасательной миссии, беспилотный Starliner от Boeing готовится отстыковаться от МКС и вернуться на Землю, приземлившись в White Sands Space Harbor, Нью-Мексико. Это ключевой момент для Boeing, так как компания стремится решить проблемы NASA и восстановить доверие к своему космическому кораблю.

Хотя ситуация подчеркивает интенсивную конкуренцию и технические сложности в космической отрасли, NASA и Boeing продолжают сотрудничать в развитии космических исследований. Пресс-секретарь NASA подчеркнул важность партнерства и общих целей в развитии космических возможностей страны.

Разрешение этой высокорисковой ситуации подчеркивает динамичный характер космических миссий и критическую роль межведомственного сотрудничества в преодолении технических препятствий.