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Воскресенье, 20 октября, 2024
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Белуджистан: ещё 22 человека насильственно исчезли, общее число достигло 56

Юридический эксперт и член комитета Элен Тигруджа отметила, что количество насильственных исчезновений значительно увеличилось с момента последнего обзора Пакистана в 2017 году.

Белуджистан: ещё 22 человека насильственно исчезли, общее число достигло 56

На фоне продолжающихся зверств и случаев насильственных исчезновений в Белуджистане со стороны пакистанских вооруженных сил недавно еще 22 человека исчезли насильственным путем, доведя общее число исчезновений в этом месяце до 56.

В районе Ношки девять человек были задержаны во время рейдов пакистанских сил в районах Тарез и Бадал Карез 7 и 8 октября. По данным «The Balochistan Post», задержанные, среди которых Мастер Фарид Ахмед, Абдул Малик, Мумтаз Белудж, Икбал Белудж, Хабиб Белудж, Шариф Джан, Шах Салим, Захур Джан и Асфанд Белудж, были увезены в неизвестное место.

Между тем, 19 октября еще 12 белуджей насильственно исчезли в Дера-Бугти во время рейдов пакистанских сил. Белуджистский комитет солидарности (BYC) подтвердил эти инциденты, выразив обеспокоенность по поводу увеличения числа насильственных исчезновений в регионе.

«Семьи не знают о местонахождении их близких и опасаются за их безопасность», — говорится в заявлении BYC, в котором названы имена пропавших: доктор Вазир Бугти, SHO Тарик Бугти, Раис Бугти, Муртаза Бугти, Касим Бугти, Баркат Бугти, Захид Бугти, Пархо Бугти, Фазал Хуссейн Бугти, Фазал Бугти, Джума Бугти и Курбан Бугти.

BYC призвал международное сообщество и правозащитные организации немедленно принять меры, призвав: «Мы должны сопротивляться, чтобы положить конец этой жестокой практике».

По данным «The Balochistan Post», 11 октября молодой человек по имени Абдул Малик, сын Мухаммада Юсуфа, был насильственно исчезнут в районе Турбат, расположенном в районе Кеч, сотрудниками Департамента по борьбе с терроризмом (CTD) и Пограничным корпусом (FC).

Рост числа насильственных исчезновений совпадает с тем, что Комитет ООН по правам человека выразил серьёзную озабоченность по поводу проблемы насильственных исчезновений в Белуджистане в ходе обзора правозащитного досье Пакистана на 142-й сессии комитета в Женеве.

Издание «Baluch Sarmachar» сообщает, что комитет указал на рост числа случаев насильственных исчезновений, специально направленных против белуджской общины, и задал пакистанской делегации вопросы о её усилиях по решению этой проблемы.

Элен Тигруджа отметила, что количество насильственных исчезновений значительно увеличилось с момента последнего обзора Пакистана в 2017 году.

Ссылаясь на данные Рабочей группы ООН по насильственным или непроизвольным исчезновениям, она отметила, что с 2004 по 2024 годы в Пакистане было зарегистрировано более 7 000 случаев.

Согласно «Baluch Sarmachar», «политические активисты, журналисты, студенты и защитники прав человека, особенно из Белуджистана, продолжают быть несоразмерно подвержены преследованиям».

Filed under

Белуджистан мировые новости Пакистан Популярные новости
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