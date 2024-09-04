Четверг, 5 сентября, 2024

Боко Харам атакует нигерийскую деревню, убив 81 человека

Предполагаемые боевики Боко Харам совершили жестокое нападение на деревню на северо-востоке Нигерии в воскресенье днем, в результате чего погибло не менее 81 человека, сообщает Al Jazeera.

Боко Харам атакует нигерийскую деревню, убив 81 человека

Предполагаемые боевики Боко Харам совершили жестокое нападение на деревню на северо-востоке Нигерии в воскресенье днем, в результате чего погибло не менее 81 человека, сообщает Al Jazeera.

Нападавшие также подожгли дома и предприятия. По словам местного чиновника Буламы Джалалуддина, подтвержденное число погибших составляет 81 человек, хотя житель Мафа Моду Мохаммед сказал, что фактическое число может быть больше 100, а некоторые тела до сих пор не обнаружены.

По словам Дангуса Абдулкарима, представителя полиции штата Йобе, террористы убили несколько человек и подожгли дома и предприятия. Однако им еще предстоит определить, сколько человек погибло в результате нападения.

Абдулкарим сказал, что нападение, скорее всего, было совершено в отместку за убийство двух членов Боко Харам местными мстителями. Работа по определению полного числа жертв все еще продолжается.

В нападении участвовало около 150 боевиков, вооруженных винтовками и РПГ, которые прибыли на более чем 50 мотоциклах.

Между тем, штат Йобе, где расположена деревня, долгое время страдал от мятежа «Боко Харам», который привел к бесчисленным смертям и перемещениям за последние 15 лет.

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