Боливия: Почему южноамериканская страна объявила национальное чрезвычайное положение?

Боливия объявила национальное чрезвычайное положение из-за интенсивных лесных пожаров, как сообщил в субботу министерство обороны страны. Во время пресс-конференции министр обороны Эдмундо Новильо объяснил, что это объявление облегчит быструю координацию международной помощи.

Боливия объявила национальное чрезвычайное положение из-за интенсивных лесных пожаров, как сообщил в субботу министерство обороны страны. Во время пресс-конференции министр обороны Эдмундо Новильо объяснил, что это объявление облегчит быструю координацию международной помощи. Новильо отметил, что эта мера позволит более оперативную и эффективную помощь со стороны дружественных стран и международного сотрудничества.

По данным Inpe, бразильского космического агентства, отслеживающего пожары, в Боливии в этом году наблюдается наибольшее количество лесных пожаров с 2010 года, с как минимум 3 миллионами гектаров сожженной территории. Южная Америка в настоящее время переживает пик сезона пожаров, который длится с августа по сентябрь, после необычно раннего сезона пожаров, начавшегося в июле из-за засухи.

Ресурсы для борьбы с пожарами в Боливии перегружены, что побудило правительство искать международную помощь. Коренные волонтеры пытались защитить свои земли, которые используются для выращивания сельскохозяйственных культур и кормления скота возле леса Чикитано, простирающегося в сторону Бразилии и Парагвая, но некоторые из них были вынуждены эвакуироваться.

Ежегодные лесные пожары в Боливии

Бразилия также столкнулась с серьезными пожарами в своих городах, и амазонские леса переживают худший старт за два десятилетия после рекордной засухи. Несмотря на сопротивление сообществ, пожары разрушили территории коренных народов и охраняемые зоны в боливийской Амазонии. Эти пожары нарушили источники пищи, доступ к чистой воде и разрушили дома. Проблема выходит за рамки изменения климата и затрагивает структурные вопросы: национальная политика благоприятствует экстрактивным экономикам. Сообщества понимают, что пожары будут использоваться как предлог для вторжения на их земли.

В 2019 году Боливия пережила свои самые крупные лесные пожары, которые затронули более 6 000 000 гектаров на востоке Боливии, преимущественно в сухом лесу Чикитано в Санта-Крус. В тот год велись активные дебаты по поводу «пакета поджоговых норм», набора законов и указов с 2013 по 2019 год, которые способствовали вырубке лесов и упрощали разрешения на выжигание лесов. «Пакет поджоговых норм» считается ключевым фактором в ежегодных лесных пожарах страны.

В 2020 году изменения в Планы использования земель в Бени (PLUS) подчеркнули усилия некоторых секторов по легализации вырубки лесов и изменению категорий земли для расширения скотоводства и монокультуры. С тех пор как PLUS был одобрен в Бени, наблюдается увеличение очагов пожаров в департаменте.

Изменение климата, усугубляющее лесные пожары в Боливии

Кроме того, изменение климата стало неоспоримой реальностью. В октябре Национальная метеорологическая и гидрологическая служба зафиксировала исключительно высокие температуры как минимум в пяти департаментах. В октябре прошлого года около 105 муниципалитетов в Боливии объявили бедствие из-за недостатка осадков. Сочетание высоких температур и засухи привело к потере сельскохозяйственных культур в сообществах коренных народов и сделало леса крайне подверженными пожарам. Традиционная техника выжигания, которая ранее была управляемой, привела к беспрецедентным пожарам в провинциях Абель Иттурральде и Хосе Балливьян в этот период.

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В условиях этой климатической катастрофы крайне важно подвергать сомнению национальные нормы и политику, способствующие экстрактивным экономикам, связанным с лесными пожарами. К 2022 году Боливия заняла третье место в мире по уровню вырубки тропических первичных лесов. Добыча золота в аллювиальных отложениях возросла в боливийской Амазонии, что привело к вырубке лесов из-за незаконной деятельности, изменения русел рек и загрязнения ртутью.

Вырубка лесов достигает тревожных уровней в Боливии

Боливия часто получает меньше внимания по сравнению с Бразилией, несмотря на значительные ежегодные потери лесов. В 2022 году Боливия потеряла 245 177 гектаров первичных лесов, что составило 12,4% от общего объема вырубки лесов в Амазонии в этом году. Объединенные территории Амазонии Колумбии и Перу, общей площадью около 127 миллионов гектаров, составили лишь 12,2%, согласно данным Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), сети, сосредоточенной на отслеживании вырубки лесов в регионе.

Более половины территории Боливии составляют амазонские джунгли, простирающиеся на юг через департаменты Пандо, Бени и Санта-Крус, и охватывающие большую часть северо-востока страны. Также они охватывают север Ла-Паса и восточную окраину Кочабамбы.

Разрушение в этой важной, но часто игнорируемой части Амазонии значительно ускорилось. С 2002 по 2023 год было потеряно более 4 миллионов гектаров первичных лесов – площадь, равная размеру Швейцарии, как сообщает Global Forest Watch. Это представляет собой снижение на 10% покрытия первичных лесов с начала 2000-х годов.

Недавняя вырубка лесов в значительной степени связана с неконтролируемыми пожарами. Эти пожары, вызванные человеком, предназначенные для расчистки земель для сельского хозяйства с помощью практики, известной как «чакио», часто перерастают в масштабные пожары. Многие пожары являются незаконными и становятся неконтролируемыми, уничтожая большие участки леса.

Тропики теряют лесное покрытие

Тропики продолжают терять первичные леса тревожными темпами, при этом площадь лесного покрова, эквивалентная половине размера Панамы, исчезла в 2023 году, согласно данным лаборатории GLAD Университета Мэриленда.

Данные показывают, что потеря первичных лесов в прошлом году составила 3,7 миллиона гектаров (9,1 миллиона акров), как сообщается на платформе Global Forest Watch (GFW), управляемой Всемирным ресурсным институтом (WRI). Это представляет собой снижение на 9% по сравнению с 2022 годом, однако почти не изменилось по сравнению с темпами вырубки лесов 2019 и 2021 годов. За последние два десятилетия мир ежегодно терял от 3 до 4 миллионов гектаров (7,4 до 9,9 миллионов акров) тропических лесов.

Эта тенденция отдаляет планету от цели достичь нулевого уровня вырубки лесов к 2030 году, глобальной цели, установленной 145 странами на климатическом саммите COP26 в Глазго в 2021 году.

Потеря лесов, особенно в тропических регионах, существенно способствует выбросам парниковых газов. Остановка и обратный процесс потери лесов к концу десятилетия считаются ключевыми для достижения цели Парижского соглашения по ограничению повышения глобальной средней температуры до 1,5°C (2,7°F) выше доиндустриальных уровней.