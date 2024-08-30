Бразилия намерена приостановить деятельность X Маска (ранее Twitter) после несоблюдения сроков юридического представительства

Конфликт между Бразилией и X усилился после того, как Илон Маск, владелец платформы-миллиардер, публично раскритиковал судью де Мораеса. Маск в своих постах на X назвал судью «тираном» и «диктатором» и обвинил его в том, что он «преступник, маскирующийся под судью».

Бразилия готова приостановить работу социальной сети X, ранее известной как Twitter, после того, как компания не смогла назначить законного представителя в стране к сроку, установленному Верховным судом Бразилии. Этот крайний срок был 20:07. по местному времени (23:07 по Гринвичу) в четверг.

Согласно бразильскому законодательству, все интернет-компании должны иметь законного представителя в стране. Это гарантирует возможность доведения до сведения юридических решений и принятия необходимых мер. Однако недавно X отстранила своего законного представителя в Бразилии после того, как столкнулась с угрозами ареста со стороны судьи Верховного суда Александра де Мораеса.

Суд дал X время до вечера четверга, чтобы назначить нового представителя, иначе его услуги будут приостановлены. X не выполнила этот приказ, что привело к неизбежному прекращению ее деятельности в Бразилии.

Что послужило причиной спора?

Конфликт между Бразилией и X усилился после того, как Илон Маск, владелец платформы-миллиардер, публично раскритиковал судью де Мораеса. Маск в своих постах на X назвал судью «тираном» и «диктатором» и обвинил его в том, что он «преступник, маскирующийся под судью».

Основной вопрос заключается в том, сможет ли де Мораес заставить X заблокировать определенные аккаунты, обвиняемые в распространении дезинформации — требование, которое Маск называет цензурой. Многие из рассматриваемых аккаунтов связаны со сторонниками крайне правого бывшего президента Жаира Болсонару, некоторые из которых оспаривают его поражение на выборах 2022 года.

Маск оспорил постановление суда и объявил о планах по возобновлению заблокированных аккаунтов, что побудило де Мораеса начать расследование в отношении Маска за распространение фейковых новостей и предполагаемое препятствование работе.

Starlink грозит финансовое замораживание

Помимо проблем с X, компания Маска, занимающаяся спутниковым интернетом, Starlink, также сталкивается с проблемами в Бразилии. Компания сообщила, что судья де Мораес распорядился заморозить ее финансы и запретил ей проводить финансовые операции в стране. Starlink утверждает, что этот приказ необоснован, и готовится решить проблему по законным каналам.

После пропущенного срока компания X опубликовала заявление, в котором выразила ожидания прекращения обслуживания в Бразилии. Компания подчеркнула свою приверженность защите свободы слова, заявив: «В отличие от других социальных сетей и технологических платформ, мы не будем тайно выполнять незаконные приказы».

X — популярная платформа в Бразилии, служащая важным инструментом коммуникации, особенно для политиков. Приостановка предоставления услуг, вероятно, окажет значительное влияние на базу пользователей в Бразилии.