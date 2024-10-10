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Пятница, 11 октября, 2024
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Британский рэпер Yung Filly арестован по обвинениям в изнасиловании и нападении после выступления в Перте

Британский рэпер Yung Filly был арестован в Австралии по обвинениям в изнасиловании и нападении после заявлений, связанных с его выступлением в Перте. Его ходатайство о залоге было оспорено из-за убедительных доказательств и опасений по поводу вмешательства свидетелей.

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Британский рэпер Yung Filly арестован по обвинениям в изнасиловании и нападении после выступления в Перте

Британский рэпер и сенсация YouTube Yung Filly, также известный как Андрес Фелипе Валенсия Барриентос, оказался в центре внимания после своего недавнего ареста в Австралии. 29-летний артист предстал перед судом в Перте по серьезным обвинениям, включая изнасилование и нападение, во время своего тура по стране.

Барриентос был арестован в Брисбене и затем экстрадирован в Перт после обвинений в сексуальном насилии над женщиной в возрасте 20 лет. Предполагаемый инцидент произошел в его гостинице после выступления в клубе Bar120, расположенном на северных окраинах Перта, 28 сентября. В общей сложности Барриентосу предъявлено несколько обвинений: четыре пункта сексуального проникновения без согласия, три пункта нападения, повлекшего причинение вреда здоровью, и один пункт препятствования дыханию путем давления на шею.

Во время своего выступления в суде магистратов Перта Барриентос был представлен адвокатом из Перта Шеймусом Рафферти SC, который подал заявку на освобождение под залог от его имени. Однако прокуратура Западной Австралии, возглавляемая Джулиусом Депетро, выступила против этой просьбы. Они утверждали, что доказательства против Барриентоса являются значительными, ссылаясь на видеозаписи с камер наблюдения и фотографические доказательства, подтверждающие обвинения.

Депетро также выразил беспокойство по поводу значительного присутствия Барриентоса в социальных сетях, где у него более 8 миллионов подписчиков на таких платформах, как YouTube, Instagram и TikTok. Это влияние вызывает опасения о возможном вмешательстве в показания свидетелей, поскольку его обширная аудитория может усложнить юридические процедуры. Кроме того, он отметил, что у Барриентоса нет связей с Западной Австралией; он проживает в Великобритании и изначально родом из Колумбии, что увеличивает риск его побега из юрисдикции.

Споры по поводу залога

Прокуратура подчеркнула серьезность предполагаемых насильственных действий, заявив, что они «выходят за пределы разумного». Они утверждали, что богатство Барриентоса, оцениваемое примерно в 700 000 долларов, полученное от его деятельности в социальных сетях, дополнительно усложняет ситуацию, делая стандартные условия залога неадекватными.

В отличие от этого, адвокат Барриентоса, Рафферти, утверждал, что известность его клиента не должна требовать особых условий залога. Он настаивал на залоге в 100 000 долларов и предложил защитные меры, такие как ограничение на публикации в социальных сетях о деле. Однако он выступил против полного запрета на использование социальных сетей, указав, что это необходимо для жизни Барриентоса.

Следующие шаги в юридическом процессе

Магистрат Татьяна Уотт решила принять письменное заявление, а не зачитывать факты вслух в суде. Она отложила заседание, чтобы рассмотреть заявку на залог, и планирует вновь собраться позже сегодня. Исход этого дела может иметь значительные последствия для карьеры и личной жизни Барриентоса, поскольку юридические процедуры продолжают развиваться в ближайшие недели.

Filed under

Yung Filly Австралия мировые новости сексуальное насилие
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