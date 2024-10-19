Российский президент Владимир Путин вызвал новые опасения по поводу своего здоровья после того, как его несколько раз увидели, как он чешет лицо и спину во время недавнего публичного появления.

Российский президент Владимир Путин вызвал новые опасения по поводу своего здоровья после того, как его несколько раз увидели, как он чешет лицо и спину во время недавнего публичного появления. Поведение 72-летнего лидера вызвало недоумение, когда он встретился с чиновниками спорта в Уфе, столице Башкортостана, где также посетил новый центр фехтования. Путин был замечен, как он трёт затылок и чешет кожу, что породило спекуляции о его самочувствии после серии визитов в больницу.

Эти инциденты произошли сразу после того, как Кремль опроверг слухи о здоровье Путина, утверждая, что он в хорошей форме. Российские государственные СМИ подтвердили это, заявив, что его медицинские назначения были «рутинными» и не связаны с серьезными проблемами со здоровьем. Путину, о котором ходят слухи, что он прошел процедуры ботокса для поддержания молодого внешнего вида, уже видели, как он чесал себя на предыдущих мероприятиях, что еще больше подогревало спекуляции.

К необычным обстоятельствам визита Путина добавились строгие меры безопасности, которые нарушили работу местных школ. Дети были проинструктированы оставаться дома и посещать онлайн-уроки, некоторые школы указали на опасения по поводу вирусной инфекции как на причину. Тем не менее, это совпало с участием Путина в форуме «Россия — спортивная держава», где он встретился с паралимпийцами и раскритиковал политизацию спорта западными странами.

Во время форума Путин также высказал опасения по поводу финансовых барьеров, которые мешают неблагополучным детям в России участвовать в спорте. Он призвал вернуться к советской системе свободного доступа к тренировкам для талантливых юных спортсменов, lamentando que agora as famílias são obrigadas a pagar por atividades esportivas. Вспоминая свое детство, Путин подчеркнул, что он не смог бы достичь статуса Мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы его семья была обременена расходами. Он призвал власти обеспечить бесплатные спортивные возможности для малообеспеченных и многодетных семей.

Этот редкий публичный выход, вместе с инцидентами с чесанием, усилил как спекуляции о здоровье Путина, так и обсуждения его политики в области спорта и образования.