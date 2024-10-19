Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
Суббота, 19 октября, 2024
Live Tv
we-woman
Advertisement

Владимир Путин страдает от проблем со здоровьем? Наблюдали, как он несколько раз чешет лицо.

Российский президент Владимир Путин вызвал новые опасения по поводу своего здоровья после того, как его несколько раз увидели, как он чешет лицо и спину во время недавнего публичного появления.

Владимир Путин страдает от проблем со здоровьем? Наблюдали, как он несколько раз чешет лицо.

Российский президент Владимир Путин вызвал новые опасения по поводу своего здоровья после того, как его несколько раз увидели, как он чешет лицо и спину во время недавнего публичного появления. Поведение 72-летнего лидера вызвало недоумение, когда он встретился с чиновниками спорта в Уфе, столице Башкортостана, где также посетил новый центр фехтования. Путин был замечен, как он трёт затылок и чешет кожу, что породило спекуляции о его самочувствии после серии визитов в больницу.

Эти инциденты произошли сразу после того, как Кремль опроверг слухи о здоровье Путина, утверждая, что он в хорошей форме. Российские государственные СМИ подтвердили это, заявив, что его медицинские назначения были «рутинными» и не связаны с серьезными проблемами со здоровьем. Путину, о котором ходят слухи, что он прошел процедуры ботокса для поддержания молодого внешнего вида, уже видели, как он чесал себя на предыдущих мероприятиях, что еще больше подогревало спекуляции.

К необычным обстоятельствам визита Путина добавились строгие меры безопасности, которые нарушили работу местных школ. Дети были проинструктированы оставаться дома и посещать онлайн-уроки, некоторые школы указали на опасения по поводу вирусной инфекции как на причину. Тем не менее, это совпало с участием Путина в форуме «Россия — спортивная держава», где он встретился с паралимпийцами и раскритиковал политизацию спорта западными странами.

Во время форума Путин также высказал опасения по поводу финансовых барьеров, которые мешают неблагополучным детям в России участвовать в спорте. Он призвал вернуться к советской системе свободного доступа к тренировкам для талантливых юных спортсменов, lamentando que agora as famílias são obrigadas a pagar por atividades esportivas. Вспоминая свое детство, Путин подчеркнул, что он не смог бы достичь статуса Мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы его семья была обременена расходами. Он призвал власти обеспечить бесплатные спортивные возможности для малообеспеченных и многодетных семей.

Этот редкий публичный выход, вместе с инцидентами с чесанием, усилил как спекуляции о здоровье Путина, так и обсуждения его политики в области спорта и образования.

Filed under

putin
Advertisement

Also Read

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Prada присоединяется к NASA: новые скафандры готовы к возвращению на Луну в 2026 году

Prada присоединяется к NASA: новые скафандры готовы к возвращению на Луну в 2026 году

Синвар мертв: Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтверждает смерть главы ХАМАСа

Синвар мертв: Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтверждает смерть главы ХАМАСа

Угроза взрыва привела к эвакуации здания в Бейруте, где размещались телеканал «Аль-Джазира» и посольство Норвегии

Угроза взрыва привела к эвакуации здания в Бейруте, где размещались телеканал «Аль-Джазира» и посольство Норвегии

Камала Харрис раскритиковала Дональда Трампа как «недостойного» и «опасного» перед выборами президента 2024 года

Камала Харрис раскритиковала Дональда Трампа как «недостойного» и «опасного» перед выборами президента 2024 года

Entertainment

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву Елизавету II ‘Mad’ и ‘Rude’

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву

Advertisement

Lifestyle

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов

Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Advertisement
mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик