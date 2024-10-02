Воронка шириной 50 футов образовалась около штаб-квартиры Моссада после ракетной атаки Ирана

После того, как Иран запустил около 200 баллистических ракет по Израилю, воронка глубиной 30 футов и шириной 50 футов образовалась около объекта Моссада.

После того, как Иран запустил около 200 баллистических ракет по Израилю, воронка глубиной 30 футов и шириной 50 футов образовалась около объекта Моссада.

Сообщается, что воронка расположена примерно в 1500 метрах от штаб-квартиры разведывательного агентства. Кроме того, вирусные кадры в социальных сетях показывают значительное количество обломков, разбросанных в окрестностях.

Тем временем начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери сообщил Press TV, что авиабаза Неватим, военный объект Нецарим и разведывательное подразделение Тель-Ноф были поражены в рамках «Операции True Promise II».

Кроме того, Багери также подчеркнул, что иранские военные намеренно избегали нацеливания на гражданские объекты и инфраструктуру во время ракетной атаки, которая была осуществлена ​​Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Он также заявил, что атака стала ответом на убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего КСИР Аббаса Нилфорушана и лидера Хезболлы Сайеда Хасана Насраллы, которые были убиты соответственно 31 июля и 27 сентября.

Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные действия против Израиля проводились в соответствии с законными правами Ирана и были направлены на обеспечение регионального мира и безопасности. Ссылаясь на информационное агентство IRNA, Пезешкиан сказал: «Эта акция была направлена ​​на защиту интересов и граждан Ирана».

Ранее в сторону Израиля было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены. Позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил ракетную атаку как «большую ошибку» и предупредил, что Иран столкнется с последствиями. В своем заявлении он сказал: «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за нее. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам».