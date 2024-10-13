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Воскресенье, 13 октября, 2024
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Вьетнам и Китай укрепляют связи, подписав 10 новых соглашений на встрече лидеров

Вьетнам и Китай подписали 10 ключевых соглашений, касающихся сельского хозяйства, торговли и трансакций через границу, с целью укрепления экономических связей и сотрудничества во время визита премьер-министра Китая Ли Цянь к Ханое.

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Вьетнам и Китай укрепляют связи, подписав 10 новых соглашений на встрече лидеров

Вьетнам и Китай предприняли значительные шаги для укрепления двусторонних отношений, подписав 10 важных соглашений во время трехдневного визита премьер-министра Китая Ли Цянь в Ханой. Эти соглашения охватывают различные сферы, включая сельское хозяйство, торговлю и системы трансакций через границу, отражая растущую приверженность двух стран к сотрудничеству.

Китай остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама, играя ключевую роль в его экономике. В этом году в первые девять месяцев объем торговли между двумя странами вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 148 миллиардов долларов. Эти соглашения направлены на дальнейший рост этих показателей.

Одно из ключевых соглашений сосредоточено на сельскохозяйственном сотрудничестве, вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь призвал Китай увеличить импорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции. Чинь подчеркнул важность оптимизации таможенных процедур на границе для упрощения торговли, особенно с сельскохозяйственной продукцией.

Модернизация трансграничных железнодорожных связей

Две страны также обсудили обновление своих трансграничных железнодорожных связей, важный инфраструктурный проект, направленный на модернизацию транспортных соединений между двумя странами. Обе стороны подписали документ о ходе полевых исследований, связанных с трансграничными железнодорожными связями. Вьетнамское правительство призвало Китай эффективно сотрудничать в реализации подписанных документов о железнодорожных связях и развитии современных железных дорог.

Существующий железнодорожный маршрут, соединяющий Куньмин на юге Китая с Ханоем и вьетнамским портом Хайфон, восходит к французскому колониальному периоду. В то время как Вьетнам продолжает зависеть от этого маршрута, Китай уже модернизирует свою сторону соединения современными высокоскоростными поездами. Однако конкретные планы или оценки затрат на модернизацию железнодорожных связей между двумя странами пока не были объявлены.

Трансакции через границу и экономический рост

Еще одним важным событием стало подписание соглашения между Национальной платежной корпорацией Вьетнама и UnionPay International из Китая. Это соглашение внедрит системы трансакций через QR-коды между двумя странами, делая транзакции более эффективными для компаний и потребителей с обеих сторон. Упор на бесшовные трансакции через границу подчеркивает экономическое значение цифровой финансовой интеграции по мере роста торговли и инвестиций между двумя нациями.

Эти соглашения знаменуют собой новую фазу сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, укрепляя их экономические, торговые и финансовые связи. С акцентом на сельскохозяйственную торговлю, развитие инфраструктуры и трансакции через границу, обе страны стремятся установить прочное партнерство, которое укрепит региональную стабильность и процветание.

Filed under

Вьетнам Китай мировые новости последние мировые новости
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