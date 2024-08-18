Главнокомандующий армией Украины заявляет, что ситуация под контролем, несмотря на продолжающееся вторжение в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован главой армии Александром Сирским о продолжающемся неожиданном вторжении в Курскую область России.

«Продвигающиеся силы продолжают участвовать в боях. В некоторых районах наблюдаются продвижения от одного до трех километров в сторону противника», — сказал Сирский на виртуальной встрече.

Зеленский поинтересовался захватом российских военных для обмена их на задержанных украинцев, и Сирский заверил президента, что текущие бои пополнят так называемый «обменный фонд».

Смелое наступление украинских войск на Курскую область России привело к захвату нескольких деревень, взятию сотен пленных и эвакуации десятков тысяч мирных жителей в рамках крупнейшей атаки на Россию со времен Второй мировой войны.

За более чем неделю боевых действий российские войска все еще struggle to drive out украинские силы.

«Мы видим, что оккупант терпит потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Дело в том, чтобы уничтожить логистику российской армии и исчерпать их резервы», — сказал Зеленский в своем регулярном вечернем обращении.

«Мы должны нанести максимальный ущерб всем российским позициям, и мы это делаем. Я благодарю каждого нашего бойца за их точность, благодарю их за силу и за стойкость.»

Киев надеется, что неожиданное вторжение в Россию, начавшееся 6 августа, изменит динамику более двух лет продолжающегося конфликта.

Но украинские официальные лица неоднократно заявляли, что цель операции не в оккупации России.

«Украина не заинтересована в оккупации российских территорий», — сказал в пятницу один из старших помощников Зеленского Михаил Подоляк на X.

«В Курской области мы ясно видим, как военный инструмент используется объективно, чтобы убедить Россию вступить в справедливый переговорный процесс», — добавил он.

Между тем, официальные лица в Белгородской области России заявили, что начнут эвакуацию пяти деревень с понедельника.