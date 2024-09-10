Среда, 11 сентября, 2024

Глобальный Саммит в Южной Корее Представил Новый «План Действий» по Ответственному Использованию Военного ИИ

Глобальный саммит, который прошел в Сеуле во вторник, представил новый «план действий», направленный на регулирование ответственного использования искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Этот документ содержит более практические рекомендации по сравнению с аналогичной инициативой прошлого года, хотя он остается юридически необязательным.

Глобальный Саммит в Южной Корее Представил Новый «План Действий» по Ответственному Использованию Военного ИИ

Глобальный саммит, который прошел в Сеуле во вторник, представил новый «план действий», направленный на регулирование ответственного использования искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Этот документ содержит более практические рекомендации по сравнению с аналогичной инициативой прошлого года, хотя он остается юридически необязательным.

Продвижение по Сравнению с Саммитом в Амстердаме В Прошлом Году

Саммит в Сеуле строится на обсуждениях, проведенных на аналогичной встрече в Амстердаме в прошлом году. На том мероприятии около 60 стран поддержали более общий «призыв к действию», который не имел юридических обязательств. Целью этого года было продвинуть эти обсуждения, предоставив более детализированную и практическую основу.

Конкретные Шаги к Ответственному Использованию ИИ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекилманс подчеркнул переход от концептуального понимания к практическим действиям. «Мы предпринимаем дополнительные конкретные шаги,» сказал Брекилманс Reuters. «Прошлый год был больше о создании общего понимания; теперь мы движемся к действию.»

Обновленный документ включает конкретные рекомендации по оценке рисков, необходимым условиям для сохранения человеческого контроля и стратегиям для формирования доверия в управлении рисками, связанными с ИИ. Также рассматривается критическая проблема предотвращения использования ИИ для распространения оружия массового уничтожения различными актерами, включая террористические группы, и подчеркивается необходимость человеческого надзора при использовании ядерного оружия.

Соответствие Существующим Принципам и Будущие Обсуждения

Южнокорейские чиновники отметили, что новый план соответствует ранее установленным принципам, таким как декларация правительства США о ответственном использовании ИИ в военной сфере. Несмотря на эти сходства, саммит в Сеуле стремился продвигать более инклюзивный и совместный подход, чтобы обсуждения не были доминированы какой-либо одной нацией или организацией.

Следующие шаги включают определение места и времени для будущих саммитов, чтобы продолжить диалог о ответственном использовании ИИ в военных приложениях. Цель — сохранить подход многосторонних участников и решать развивающиеся проблемы, связанные с ИИ в оборонительных контекстах.

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Интеграция военного ИИ искусственный интеллект (ИИ) Саммит в Южной Корее Черновик Южная Корея

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