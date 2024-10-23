Демократы против республиканцев – Насколько они отличаются друг от друга?

Выборы в США не за горами. Еще раз две большие партии страны столкнутся в борьбе за высшую власть.

Выборы в США не за горами. Еще раз две большие партии страны столкнутся в борьбе за высшую власть. Эта статья погрузится в верования, выдающихся лидеров и историю двух основных партий Соединенных Штатов Америки — демократов и республиканцев.

Общая Различия

Прежде всего, считается, что демократы воспринимаются как либералы, а республиканцы — как консерваторы. Демократы верят в большую вовлеченность правительства в формирование экономической политики, поддерживая регулирование и программы социального обеспечения. В противовес этому, республиканцы считают, что для экономического благосостояния требуется минимальное вмешательство правительства. Эта противоположная точка зрения определяется их позицией по налоговым политиками. Демократы выступают за прогрессивный налог для финансирования расширенной роли правительства. В то же время республиканцы поддерживают более низкие налоги для всех.

Республиканцы считают необходимым выделять максимальные бюджеты на армию. Они активно преследуют интересы национальной безопасности, даже готовы стать односторонним актором, тогда как демократы, наоборот, верят в многополярность. По социальным вопросам демократы стремятся к большей свободе, чем республиканцы, которые предпочитают традиционный путь, поддерживая вмешательство правительства в таких ситуациях.

В географическом плане демократы правят большими городами, в то время как республиканцы популярны в сельских регионах.

Вера Политических Партій

Демократы

Демократы известны как либералы, которые верят в прогрессивные политики. Они верят в социальное и экономическое равенство, предпочитая более сильное вмешательство правительства в экономику, но выступая против вовлечения частных неэкономических активностей граждан. Демократы борются за гражданские и основные права меньшинств, защищая безопасность индивидов. Программы социального обеспечения поддерживаются демократами, включая Medicaid и продовольственные талоны. Чтобы финансировать такие программы социального обеспечения, демократы выступают за прогрессивный налог. Кроме того, демократы верят в защиту окружающей среды, выступают против насилия с применением огнестрельного оружия, поддерживают либеральные иммиграционные законы и права работников.

Республиканцы

Хотя основатели Республиканской партии отвергли право штатов и территорий разрешать рабство, современная партия в целом выступает за права штатов перед федеральной властью в большинстве случаев и противостоит федеральному вмешательству в области, традиционно управляемые штатами и местными органами власти, такими как полиция и образование. Подобно Демократической партии, Республиканская партия является высоко децентрализованной, что приводит к разнообразным точкам зрения по определенным вопросам. Однако она, как правило, более идеологически едина на национальном уровне по сравнению с Демократической партией.

Республиканцы выступают за снижение налогов как средство увеличения экономики с индивидуальной экономической свободой. Они выступают против обширного регулирования экономики со стороны правительства, государственных социальных программ и политик, направленных на укрепление прав работников. Многие республиканцы, хотя и не все, поддерживают большее государственное регулирование частной, неэкономической жизни граждан в определенных областях, таких как аборты. Однако большинство республиканцев также твердо выступают против законодательства о контроле над оружием. Республиканцы, как правило, более склонны, чем демократы, поддерживать организованную молитву в государственных школах и выступать против правового признания равных прав для геев и лесбиянок.

Цветовые Коды Партии

Традиционно в Великобритании синий цвет используется для консерваторов, а красный цвет — для республиканцев. Практика использования цветов для представления политических партий приобрела популярность через телевизионные новостные передачи, которые использовали карты с цветовой кодировкой во время президентских выборов. Однако не было стандартизации, так как различные средства массовой информации использовали различные цветовые схемы.

Во время выборов президента США в 2000 году и длительного процесса определения победителя основные новостные издания присвоили красный цвет республиканцам и синий цвет демократам. Эти цветовые ассоциации с тех пор стали устойчивыми. Цветовая кодировка, которую мы признаем сегодня, была установлена во время выборов 2000 года, особенно после того, как The New York Times и USA Today выпустили свои первые полноцветные выборные карты. По словам старшего графического редактора Арчи Це, Times выбрали красный для республиканцев, потому что «красный начинается с ‘r’, а республиканец начинается с ‘r’», что сделало это решение более естественным. Выборы, которые затянулись до середины декабря, укрепили ассоциацию демократов с синим и республиканцев с красным — отметки, которые, вероятно, останутся на обозримое будущее.

Выдающиеся Личности

Демократы

Выдающимися президентами-демократами являются Франклин Д. Рузвельт, Джон Ф. Кеннеди, Линдон Б. Джонсон и Барак Обама. Франклин Д. Рузвельт (FDR) известен не только как демократ, но и как президент, который служил дольше всех в истории США, занимая пост в течение четырех сроков с 4 марта 1933 года по 12 апреля 1945 года, всего 12 лет. Его руководство в период Великой депрессии и Второй мировой войны оказало длительное влияние на страну, и его продленный срок привел к принятию 22-й поправки, которая ограничивает президентов двумя сроками.

В 2016 году Хиллари Клинтон вошла в историю как первая женщина, получившая номинацию на пост президента от крупной партии США, хотя она проиграла выборы. Ширли Чижолм стала первой афроамериканской женщиной, избранной в Конгресс в 1968 году, а в 2007 году Нэнси Пелоси стала первой женщиной-спикером Палаты представителей.

Всего президентов-демократов: 16

С самым длительным сроком: Франклин Д. Рузвельт (FDR) служил президентом 12 лет, с 4 марта 1933 года по 12 апреля 1945 года. Он является единственным президентом США, который служил более двух сроков, и он вел страну через Великую депрессию и Вторую мировую войну.

Республиканцы

Выдающимися президентами-республиканцами являются Теодор Рузвельт, Дуайт Д. Эйзенхауэр, Рональд Рейган и Джордж У. Буш. Хотя многие республиканские президенты завершили два срока, ни один не превышал восьмилетний лимит, установленный прецедентом Джорджа Вашингтона и позже формализованный 22-й поправкой. Эйзенхауэр, герой Второй мировой войны, служил с 1953 по 1961 год, ведя нацию через период послевоенного процветания и нарастания напряженности Холодной войны.

Всего президентов-республиканцев: 19

С самым длительным сроком: Дуайт Д. Эйзенхауэр служил два полных срока с 20 января 1953 года по 20 января 1961 года. Однако ни один президент-республиканец не служил дольше стандартных двух сроков по 8 лет.

Самый долгоиграющий президент США в истории

Самый долгоиграющий президент США в истории — Франклин Д. Рузвельт, который занимал пост 12 лет, что является непревзойденным сроком в истории нации. Хотя демократическая и республиканская партии в основном доминировали в президентстве, ранняя история Америки включала лидеров из различных ныне несуществующих партий.

Выборы в США состоятся 5 ноября, а результаты будут объявлены 6 ноября. В этом году Камала Харрис участвует от демократов, а Дональд Трамп будет участвовать от республиканцев.