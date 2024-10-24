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Четверг, 24 октября, 2024
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Джастин Трюдо сталкивается с призывами к отставке от Либеральной партии: уйдет ли он с поста?

В среду, на закрытом заседании с членами своей партии, Трюдо призвали уйти в отставку, чтобы не ставить под угрозу шансы партии на предстоящих выборах, назначенных на следующий октябрь.

Джастин Трюдо сталкивается с призывами к отставке от Либеральной партии: уйдет ли он с поста?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сталкивается с растущим давлением со стороны членов своей Либеральной партии с просьбой уйти с поста лидера. В среду, на закрытом заседании с членами партии, Трюдо призвали уйти в отставку, чтобы не ставить под угрозу шансы партии на предстоящих выборах, назначенных на следующий октябрь.

На протяжении более года Либеральная партия уступает Консервативной партии по числу голосов на национальных выборах, что вызывает опасения, что они могут потерпеть серьезное поражение. Паника усилилась после двух недавних проигрышей на парламентских промежуточных выборах в традиционно сильных для либералов округах.

Во время заседания фракции в среду в Оттаве Трюдо была представлена ​​письмо, подписанное примерно двумя десятками либеральных депутатов, с призывом к его отставке. По данным канадских СМИ, это письмо находилось в частном обращении в течение нескольких дней до заседания.

Сообщения указывают на то, что около 20 членов открыто критиковали руководство Трюдо в течение трехчасового заседания, выражая озабоченность по поводу будущего партии. Однако, несмотря на эти возражения, ни один из членов не оспаривал публично руководство Трюдо, и большинство депутатов оставались поддерживающими, хотя с явным недовольством.

Трюдо, кратко общаясь с журналистами после заседания, умалял внутренние разногласия, заявив: «Либеральная партия сильна и едина». Его комментарии прозвучали в тот момент, когда Пьер Полиер, лидер Консервативной партии и основной политический соперник Трюдо, призвал его уйти в отставку или немедленно объявить выборы.

В ответ на требования Полиера Трюдо заявил: «В нашем caucus люди всегда были свободны выражать свое мнение», предполагая, что внутренние дебаты являются частью здоровой партии.

Марк Миллер, министр иммиграции и давний друг Трюдо, прокомментировал ситуацию, заявив, что не ожидает, что Трюдо уйдет в отставку. «Это не ситуация красного кода», — сказал Миллер, добавив, что Трюдо полностью способен справиться с правдой. «Он совершенно ясно знает свои намерения, и я не ожидаю, что они изменятся».

Тем не менее, поскольку политические перспективы Трюдо переплетены с судьбами его партийных членов, растет опасение, что продолжительное недовольство его руководством может привести к электоральной катастрофе. Если избиратели отвергнут Трюдо, весь либеральный caucus может столкнуться с значительными потерями, а отдельные депутаты рискуют потерять свои места.

Трюдо последовательно утверждает, что планирует вести партию на следующих выборах, и если не произойдет успешного голосования о недоверии или серьезного законодательного поражения, он, вероятно, останется у власти. Несмотря на растущее недовольство внутри партии, не существует формального механизма, чтобы выгнать его.

Аналитики выразили опасения, что встреча в среду может еще больше ослабить позицию Трюдо внутри партии. Некоторые считают, что публичное озвучивание жалоб не будет достаточным для восстановления единства. Лори Тёрнбулл, политолог из Университета Далхаузи, заявила, что, хотя встреча, возможно, сняла некоторую напряженность, основные разделения остаются. «В лодке есть трещина, и если ее не заделать быстро, эта утечка будет только увеличиваться», — отметила Тёрнбулл.

Поскольку у Трюдо нет ясного преемника, Либеральная партия находится в опасном положении. Исторически, удаление непопулярных лидеров не было успешной стратегией в канадской политике, как это было видно, когда Прогрессивные консерваторы рухнули после отставки Брайана Малруни в 1993 году.

Долгое пребывание Трюдо на посту — девять лет — в сочетании с такими проблемами, как стоимость жилья и инфляция, может способствовать растущей усталости избирателей. Поскольку выборы приближаются, Трюдо и его советники должны найти способ успокоить диссидентов в партии, иначе они рискуют политическим будущим партии.

Filed under

Джастин Трюдо Либеральной партии сталкивается
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