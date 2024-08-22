Четверг, 22 августа, 2024

Дональд Трамп находится за пуленепробиваемым стеклом после покушения

Дональд Трамп находится за пуленепробиваемым стеклом после покушения

Дональд Трамп провел свой первый уличный митинг после того, как выжил после покушения на его жизнь, на котором он нацелился на свою растущую соперницу-демократа Камалу Харрис на мероприятии в Северной Каролине в среду. Говоря за пуленепробиваемым стеклом в авиационном музее, Трамп, 78 лет, назвал Харрис «самым радикальным левым человеком», когда-либо претендовавшим на президентский пост, предостерегая, что если она победит в ноябре, «миллионы рабочих мест исчезнут за ночь».

Он также заявил, что победа Харрис может привести к глобальному конфликту, сказав: «Если товарищ Камала победит в этом ноябре, Третья мировая война практически гарантирована».

Митинг, проведенный перед винтажными военными самолетами, также стал возможностью для Трампа вновь подтвердить свое превосходство в организации масштабных мероприятий, так как Харрис привлекла значительные толпы с тех пор, как она заменила Джо Байдена на вершине демократической гонки. Это был первый крупный уличный митинг Трампа с тех пор, как он был слегка ранен в покушении на его жизнь во время митинга в Батлере, Пенсильвания, месяцем ранее, где один участник был убит до того, как стрелка был застрелен снайпером Секретной службы.

Несмотря на рекомендации Секретной службы проводить мероприятия в более контролируемых помещениях, Трамп продолжил проводить митинги, включая около десятка внутренних собраний. В среду как Трамп, так и его кандидат в вице-президенты, Дж.Д. Вэнс, выступали за пуленепробиваемым экраном, обращаясь к толпе в Ашеборо. В какой-то момент Трамп сошел со сцены, чтобы помочь участнику, у которого возникли медицинские проблемы, подчеркивая свою связь с аудиторией.

Толпы всегда были центральной частью политического имиджа Трампа, изображая его как популистского лидера. На протяжении всей своей президентской карьеры он последовательно проводил крупные митинги, даже в преддверии выборов, используя их, чтобы продемонстрировать силу и контрастировать свой подход с более сдержанным стилем кампании Байдена.

Тем не менее, стратегия Трампа столкнулась с неудачей 21 июля, когда Байден неожиданно вышел из гонки и поддержал Харрис, что привело к росту поддержки для нее. Способность Харрис привлекать большие толпы, часто превышающие 10 000 человек, стала заметным изменением в настроениях. Ее недавние митинги, включая один в Милуоки, привлекли значительное внимание, сравнившись или превзошедшие толпы, на которые Трамп рассчитывал как на ключевой элемент своей кампании.

Северная Каролина, критически важный колеблющийся штат на предстоящих выборах 5 ноября, является одним из ключевых полей битвы, где гонка активно оспаривается. Исход выборов будет определен коллегией выборщиков, при этом кандидаты сосредоточат свои усилия на небольшом числе штатов, где гонка наиболее конкурентоспособна.

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