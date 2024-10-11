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Суббота, 12 октября, 2024
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ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России

ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России, нацеливаясь на несколько физических и юридических лиц. Этот шаг следует за аналогичными действиями США и Великобритании на фоне нарастающих военных связей между Тегераном и Москвой.

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ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России

Сообщается, что Европейский Союз (ЕС) готовится реализовать новый пакет санкций против Ирана за поставку баллистических ракет России. Это действие рассматривается как часть ответа ЕС на углубляющееся военное сотрудничество Ирана с Россией, особенно в контексте продолжающейся войны в Украине.

Источники, знакомые с ситуацией, указывают, что первая волна санкций сосредоточится на около дюжине физических и юридических лиц, включая инженерные, металлургические и авиационные компании, участвующие в ракетной программе Ирана. Эти меры направлены на ограничение возможностей Ирана поставлять передовые военные технологии России, которая использует эту поддержку в своих военных операциях.

Пакет санкций ЕС рассматривается как первый в серии действий, при этом дополнительные ограничительные меры находятся на обсуждении. Эти санкции будут введены параллельно с другими действиями, уже предпринятыми США и Великобританией против Ирана, направленными на сдерживание его роли в конфликте.

США надавливают на союзников последовать их примеру

Правительство США также заняло жесткую позицию по этому вопросу, подтвердив 10 сентября, что Иран поставил баллистические ракеты России. Это подтверждение ознаменовало новый этап в отношениях между двумя странами и вызвало международные опасения. В ответ Вашингтон объявил о своих собственных санкциях против Ирана и призвал своих союзников сделать то же самое.

В дополнение к санкциям за поставки ракет России США призывают своих партнеров рассмотреть меры наказания против Ирана за его недавнее участие в ударе по Израилю. Вашингтон выразил необходимость в едином глобальном ответе на военные действия Ирана как на Ближнем Востоке, так и в поддержку продолжающейся войны России против Украины.

Углубляющиеся военные связи между Ираном и Россией

Углубление военных отношений между Тегераном и Москвой стало значительной геополитической проблемой для западных стран. Поставка Ираном баллистических ракет России рассматривается как опасная эскалация конфликта и нарушение международных норм. В то время как США и Великобритания уже самостоятельно ввели санкции как против России, так и против Ирана, последний шаг ЕС сигнализирует о координированном международном усилии ограничить поток военной поддержки в Россию.

Официальные лица ЕС настаивали на необходимости решать этот вопрос с иранским руководством в ходе различных дипломатических встреч. Например, 23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Нью-Йорке, где поставка ракет в Россию стала центральной темой обсуждения. Мишель подчеркнул обеспокоенность ЕС по поводу растущего участия Ирана в войне России против Украины.

Ожидаются дальнейшие санкции

Пакет санкций против Ирана является первым значительным ответом ЕС на его поставки баллистических ракет в Россию, однако в ближайшие недели ожидаются дополнительные меры. Поскольку западные союзники усиливают давление как на Иран, так и на Россию, стратегия ЕС направлена на разрушение цепочки поставок и дальнейшую экономическую и дипломатическую изоляцию обеих стран.

Filed under

баллистические ракеты Европейский Союз Иран мировые новости Россия
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