ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России, нацеливаясь на несколько физических и юридических лиц. Этот шаг следует за аналогичными действиями США и Великобритании на фоне нарастающих военных связей между Тегераном и Москвой.

Сообщается, что Европейский Союз (ЕС) готовится реализовать новый пакет санкций против Ирана за поставку баллистических ракет России. Это действие рассматривается как часть ответа ЕС на углубляющееся военное сотрудничество Ирана с Россией, особенно в контексте продолжающейся войны в Украине.

Источники, знакомые с ситуацией, указывают, что первая волна санкций сосредоточится на около дюжине физических и юридических лиц, включая инженерные, металлургические и авиационные компании, участвующие в ракетной программе Ирана. Эти меры направлены на ограничение возможностей Ирана поставлять передовые военные технологии России, которая использует эту поддержку в своих военных операциях.

Пакет санкций ЕС рассматривается как первый в серии действий, при этом дополнительные ограничительные меры находятся на обсуждении. Эти санкции будут введены параллельно с другими действиями, уже предпринятыми США и Великобританией против Ирана, направленными на сдерживание его роли в конфликте.

США надавливают на союзников последовать их примеру

Правительство США также заняло жесткую позицию по этому вопросу, подтвердив 10 сентября, что Иран поставил баллистические ракеты России. Это подтверждение ознаменовало новый этап в отношениях между двумя странами и вызвало международные опасения. В ответ Вашингтон объявил о своих собственных санкциях против Ирана и призвал своих союзников сделать то же самое.

В дополнение к санкциям за поставки ракет России США призывают своих партнеров рассмотреть меры наказания против Ирана за его недавнее участие в ударе по Израилю. Вашингтон выразил необходимость в едином глобальном ответе на военные действия Ирана как на Ближнем Востоке, так и в поддержку продолжающейся войны России против Украины.

Углубляющиеся военные связи между Ираном и Россией

Углубление военных отношений между Тегераном и Москвой стало значительной геополитической проблемой для западных стран. Поставка Ираном баллистических ракет России рассматривается как опасная эскалация конфликта и нарушение международных норм. В то время как США и Великобритания уже самостоятельно ввели санкции как против России, так и против Ирана, последний шаг ЕС сигнализирует о координированном международном усилии ограничить поток военной поддержки в Россию.

Официальные лица ЕС настаивали на необходимости решать этот вопрос с иранским руководством в ходе различных дипломатических встреч. Например, 23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Нью-Йорке, где поставка ракет в Россию стала центральной темой обсуждения. Мишель подчеркнул обеспокоенность ЕС по поводу растущего участия Ирана в войне России против Украины.

Ожидаются дальнейшие санкции

Пакет санкций против Ирана является первым значительным ответом ЕС на его поставки баллистических ракет в Россию, однако в ближайшие недели ожидаются дополнительные меры. Поскольку западные союзники усиливают давление как на Иран, так и на Россию, стратегия ЕС направлена на разрушение цепочки поставок и дальнейшую экономическую и дипломатическую изоляцию обеих стран.